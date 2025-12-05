رئيس الوزراء يُتابع التنسيق بين وزارات الاقتصاد لتعزيز الاستقرار ودعم القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 ،بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة ، اجتماعًا لمتابعة جهود التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية، لمناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.



وحضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد أحمد كُجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى جانب مسؤولي الوزارات المعنية.



- تعزيز آليات التنسيق والتكامل الاقتصادي



صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ركّز على تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية، بما يحقق مستويات أعلى من التنسيق والتكامل في إدارة الملفات الاقتصادية التي تتصدر أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.

وأكد الاجتماع على التزام الحكومة بسياسات اقتصادية طويلة الأجل، تتسم بالاتساق والوضوح، وتعتمد على توحيد الجهود بين الجهات المختلفة، لدعم تمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.



-استقرار الاقتصاد الكلي والسردية الوطنية للتنمية



تطرّق الاجتماع إلى محور استقرار الاقتصاد الكلي في إطار "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، ومراجعة النسخة المحدثة للفصل الخاص بالاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، في ضوء المستجدات الاقتصادية وتوجهات الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن السردية الوطنية نجحت في ترجمة الاستراتيجيات القطاعية إلى أهداف كمية واضحة بحلول عام 2030، بما يضمن اتساق رؤية الاقتصاد المصري وتكامل أدوار الجهات الوطنية لتحقيق المستهدفات الطموحة.



- ملفات مشتركة واستراتيجيات جديدة



ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المشتركة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، في مقدمتها التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.

كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025–2030، وجهود توحيد أرقام الصادرات بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاستثمار، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بما يعزز دقة البيانات ودعم اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات دقيقة.

