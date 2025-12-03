إنجازات الرعاية الصحية تتصدر اجتماع الوزراء وترفع كفاءة خدمات التأمين الشامل

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تقريرًا مفصلًا حول أداء الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، متضمّنًا حجم التطور في الخدمات والتجهيزات والبنية الرقمية.



- 6.3 مليون مستفيد وأكثر من 104 ملايين خدمة طبية

أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، أن إجمالي عدد المنتفعين منذ بدء منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ 6,287,985 مواطنًا، فيما وصل عدد الخدمات المقدمة إلى 104,036,502 خدمة، بينها 50.4 مليون خدمة لطب الأسرة. كما أُجريت 832,542 عملية جراحية، منها عمليات متقدمة وذات مهارة.

كما ارتفع عدد المنشآت المعتمدة بمعايير GAHAR إلى 300 منشأة، إضافة إلى اعتماد مستشفيين دوليًا من JCI، وآخرين ضمن شبكة GGHH العالمية للمستشفيات الخضراء.



- إضافة 407 ألف منتفع جديد وتوسع كبير في الخدمات خلال 6 أشهر

شهد النصف الأول من 2025 إضافة 407,467 منتفعًا جديدًا، وتقديم 43.1 مليون خدمة، بينها 15.1 مليون خدمة لطب الأسرة. كما نُفذت 226,897 عملية جراحية، واعتماد 29 منشأة جديدة، بجانب اعتماد وحدة للسكتة الدماغية ومعملين وفق المعايير الدولية.



- زيادة الطاقة الاستيعابية وطفرة في التجهيزات الطبية المتقدمة

سجلت الهيئة نموًا بارزًا في القدرة الاستيعابية:

أسرة القسم الداخلي: 2663 سريرًا (زيادة 18%)

أسرة الرعاية المركزة: 1025 سريرًا (زيادة 15%)

الحضّانات: 441 حضّانة (زيادة 5%)

أسرة الغسيل الكلوي: 1047 سريرًا (زيادة 20%)

غرف العمليات: 197 غرفة (زيادة 36%)



وفي جانب التجهيزات المتقدمة:

أجهزة الأشعة المقطعية: 38 جهازًا

أجهزة الماموجرام: 15 جهازًا

أجهزة الرنين المغناطيسي: 13 جهازًا

المعجلات الخطية: 3 أجهزة (زيادة 200%)

-وحدات جديدة للتميز الإكلينيكي وتحسّن لافت في الجودة

شملت التطورات افتتاح وحدة زراعة الكبد بالإسماعيلية، وتقديم خدمات زراعة القوقعة بعدة منشآت.

كما حصلت وحدة السكتة الدماغية على اعتماد WSO، ومعامل الإسماعيلية والشفاء على اعتماد الأيزو.

وتحسنت مؤشرات الأداء بشكل ملحوظ:

انخفاض مدة الإقامة من 3.8 إلى 2.9 يوم

ارتفاع إنهاء الجراحات قبل أسبوعين إلى 94%

زيادة الكشف خلال 48 ساعة إلى 88%

-خدمات وقائية ممتدة لأكثر من نصف مليون مستفيد

قدّمت منشآت الهيئة خلال 6 أشهر:

224,506 تطعيم

209,523 خدمة لتنظيم الأسرة

266,264 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية

25,605 جلسة مشورة نفسية

-استثمار واسع في تنمية الكوادر الصحية

تضمنت برامج التدريب:

15 دبلومة لإدارة المنشآت الصحية

برنامج Leadership Excellence لـ 90 مشاركًا

1173 متدربًا خارجيًا

تدريب عبر منظمة الصحة العالمية لـ 405 عاملين

مشاركات تدريبية دولية في سويسرا والبنك الدولي

-تحسّن تجربة المنتفعين وارتفاع مؤشرات الرضا

سجلت الهيئة:

86% نسبة رضاء المنتفعين

95% مشاركة في المبادرات

1.4% فقط شكاوى

99% إنجاز لشكاوى مجلس الوزراء

-طفرة رقمية في أنظمة الفواتير والوصفات والأشعة

شهدت الصحة الرقمية نموًا ملحوظًا:

نظام الفواتير الإلكترونية أصدر 23.3 مليون فاتورة

صرف أكثر من 67 مليون وصفة إلكترونية

نظام PACS للأشعة سجّل 4,068,688 صورة

وتعكس هذه المؤشرات تقدّم الهيئة في بناء منظومة صحية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

-قفزة في الإيرادات وتحسن في الاستدامة المالية

ارتفعت المصروفات النصف سنوية من 134 مليون جنيه (2020) إلى 8.3 مليار جنيه (2025)، بينما ارتفعت الإيرادات إلى 5.2 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي 2024/2025، بإجمالي 11.5 مليار جنيه بنهاية العام.

وارتفعت مساهمة الموارد الذاتية إلى 42% مقابل تراجع الاعتماد على الخزانة العامة إلى 17%.



-نجاح متزايد في ملف السياحة العلاجية

قدّمت منشآت الهيئة خدمات طبية لأكثر من 30 ألف مريض أجنبي من 110 دول، بإجمالي إيرادات بالدولار بلغت 4.4 مليون دولار، إضافة إلى 1.18 مليون دولار خلال فترة التقرير.



-تحول أخضر وترشيد للطاقة في 13 مستشفى

حققت منشآت الهيئة وفرًا في استهلاك الكهرباء بنسبة 30%، بقيمة بلغت 18.9 مليون جنيه.



-استعدادات شاملة لتشغيل منظومة التأمين الشامل بالمنيا

تتواصل الاستعدادات للمرحلة الثانية عبر:

التخطيط الصحي

تطوير البنية التحتية

نقل الأصول والموارد البشرية

التحول الرقمي

تسجيل المنتفعين

ضبط التشغيل وسلاسل الإمداد

استكمال إجراءات الجودة والاعتماد

