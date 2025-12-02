رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات تطوير طرق مطار الإسكندرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدولي، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق.



وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء شبكة طرق عصرية ضمن المشروع القومي للطرق، بهدف دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة للتوسع العمراني المتكامل على مستوى الجمهورية.

تنمية الساحل الشمالي وتعزيز المحاور المرورية

وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى الأهمية الحيوية للطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدولي ومنطقة الساحل الشمالي، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية الدولة لتنمية الساحل ليصبح منطقة استراتيجية متكاملة، وليس مجرد مقصد سياحي موسمي.

تقدم الأعمال بمحور اللواء عمر سليمان والقوس الغربي

قدّم المهندس شريف الشربيني عرضًا تفصيليًا للموقف التنفيذي للقوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان بطول 21 كيلومترًا بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، موضحًا أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير شبكة الطرق الرئيسية بالمحافظة واستكمال جهود التنمية في مختلف المحاور، خاصة تلك التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير.

أهداف المشروع ودوره في تخفيف الزحام بالإسكندرية

من جانبه، أوضح اللواء محمود نصار أن مشروع القوس الغربي يهدف إلى نقل حركة المركبات من وإلى المطار والساحل الشمالي ومناطق التنمية الصناعية واللوجستية والزراعية ببرج العرب مباشرة إلى طريق الإسكندرية–القاهرة الصحراوي، ومنها إلى الشبكات الإقليمية المختلفة، مما يسهم في تخفيف الضغط المروري عن مدينة الإسكندرية واستيعاب الزيادة الكبيرة في الحركة القادمة من وإلى الساحل الشمالي.

نسب التنفيذ الحالية للقطاعات المختلفة

واستعرض رئيس الجهاز المركزي للتعمير نسب التنفيذ في قطاعات المشروع الثلاثة؛ حيث بلغت نسبة تنفيذ القطاع الأول (7.5 كم) نحو 50%، ويتضمن كوبرى فلسطين بنسبة تنفيذ 49%.

أما القطاع الثاني (7.6 كم) فبلغت نسبة تنفيذه 49%، ويشمل عدة منشآت صناعية منها:

كوبري مخرج مدينة برج العرب

كوبري أعلى القطار السريع غرب بوابة المطار بنسبة 41%

كوبري الدوران للخلف بنسبة 80%

كوبري أعلى القطار السريع شرق المطار بنسبة 42%



وفي القطاع الثالث (4.5 كم) وصلت نسبة التنفيذ إلى 47%، ويضم كوبرى أعلى مزلقان الهوارية بنسبة 42%.

خطة شاملة لتطوير الطرق المؤدية لمطار الإسكندرية

كما عرض المهندس شريف الشربيني ملامح خطة تطوير الطرق المؤدية للمطار، والتي تشمل:

طريق القوس الغربي "محور اللواء عمر سليمان"

الطريق الدولي الساحلي

محور التعمير

طريق برج العرب (الكافوري)

الطريق الدائري لبرج العرب الشمالي

وصلات ماريا – سيدي كرير – أبو صير



واستعرض خلال العرض الأعمال المقترحة بكل محور لتعزيز حركة النقل وتحسين كفاءة الوصول إلى المطار.

