ضوابط جديدة.. الشرقية للدخان تتحرك لإنهاء الاحتكار وضبط أسعار السجائر في مصر

تشهد سوق السجائر في مصر اضطرابات متكررة نتيجة محاولات بعض التجار خلق فجوة بين السعر الرسمي وسعر البيع الفعلي. ومع تزايد الشكاوى وارتفاع الطلب، اتخذت الشرقية للدخان خطوة حاسمة لإعادة الانضباط للسوق ومنع أي ممارسات احتكارية تهدد استقرار الأسعار وتضغط على المستهلكين، ويستعرض الموجز التفاصيل.

اضطرابات سوق السجائر وأسباب الأزمة

خلال الأشهر الماضية، تصاعدت موجات من الزيادات غير الرسمية في أسعار السجائر، بسبب احتفاظ بعض التجار بكميات ضخمة داخل المخازن، ما أدى لظهور سوق موازية تهدف لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك.

ومع ثبات الإنتاج وارتفاع الطلب، اتسعت مساحة الوسطاء الذين لجأوا إلى التخزين والمضاربة.

الشرقية للدخان تتحرك لإحكام السيطرة

اتخذت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» قرارًا استباقيًا وصف بالأكثر حسمًا منذ سنوات، ويهدف إلى السيطرة الكاملة على منظومة توزيع السجائر ومنع أي تلاعب بالأسعار.

وأعلنت الشركة سحب مندوبي المبيعات وجهاز الإشراف التابع للمتعهدين، في خطوة تؤكد إنهاء الاعتماد على الوسيط غير المنضبط وضمان ضخ المنتج بالسعر الرسمي فقط.

تفاصيل القرار وفق شعبة الدخان

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن قرار الشركة بسحب مناديب البيع خطوة مباشرة لمنع الاحتكار وإغلاق الباب أمام أي عمليات تخزين تهدف لرفع الأسعار.

وأكد أن توزيع السجائر سيصبح أكثر انتظامًا، بما يضمن استقرار الأسعار وإحباط محاولات تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضح أن الشركة أبلغت المتعهدين بوقف تعاملهم مع المندوبين بدءًا من يوم الاثنين، مع توجيه العاملين للحضور داخل مخازن الشركة لإدارة عملية التوزيع مركزيًا، وهو ما يقلل التكاليف ويزيد هوامش ربح الشركة عبر إلغاء عمولات الوسطاء.

أثر القرار على السوق والمستهلك

يمثل قرار «الشرقية للدخان» خطوة جوهرية لإعادة الانضباط لسوق السجائر في مصر، والتصدي لأي محاولات لخلق سوق موازية.

كما يدعم القرار توفير السجائر بالسعر الرسمي، ويحافظ على حقوق المستهلكين، ويعزز قدرة الشركة على التحكم الكامل في عملية التوزيع، بما يضمن استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.