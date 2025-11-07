حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025.. في السوق المصري

أسعار السجائر.. شهدت الأسواق المصرية اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار الكامل في أسعار السجائر، سواء للأنواع المحلية المنتجة من شركة الشرقية للدخان أو للماركات الأجنبية والتبغ المسخن، دون أي تغييرات جديدة في التسعيرة الرسمية، ويرصد الموجز أسعار السجائر.

استقرار أسعار السجائر المحلية

حافظت شركة الشرقية للدخان على سعر جميع منتجاتها عند 44 جنيهًا للعلبة، وتشمل هذه الأصناف:

كليوباترا كينج سايز

كليوباترا سوفت كوين

كليوباترا بوكس

كليوباترا سوبر

كليوباترا بلاك ليبول

مونديال الأحمر والأزرق والسيلفر

مونديال سويتش منتول وبلو بيري

بوسطن – ليمونت

ماتوسيان سوبر

كليوباترا مونديال سويتش منتول

هذا التثبيت السعري يعكس استقرار سوق السجائر المحلية ويمنع أي اضطرابات أو اختلافات في الأسعار بين المحافظات.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم

كما استقرت أسعار الماركات الأجنبية المعروضة داخل السوق المصري عند نفس مستوياتها السابقة، حيث بلغ سعر:

ميريت (Merit) : 95 جنيهًا

: 95 جنيهًا مارلبورو (Marlboro) : 89 جنيهًا

: 89 جنيهًا مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted) : 74 جنيهًا

: 74 جنيهًا إل آند إم (LM): 69 جنيهًا

وتأتي هذه الفئات ضمن العلامات الأكثر انتشارًا داخل السوق المصري، خاصة بين الفئة التي تفضل الأنواع المستوردة.

أسعار التبغ المسخن

ولم تتغير أيضًا أسعار منتجات التبغ المسخن، حيث جاءت على النحو التالي:

HEETS Selections : 69 جنيهًا

: 69 جنيهًا HEETS Dimensions : 69 جنيهًا

: 69 جنيهًا TEREA : 69 جنيهًا

: 69 جنيهًا TEREA Capsules: 74 جنيهًا

وتواصل هذه المنتجات طلبًا متزايدًا لدى المستهلكين الذين يتجهون لاستخدام أدوات التدخين الإلكترونية.

لماذا استقرت الأسعار اليوم؟

أكد مراقبون لسوق التبغ أن الاستقرار الحالي يأتي نتيجة توازن واضح بين العرض والطلب، مع التزام الشركات بالتسعيرة الرسمية، إلى جانب متابعة الجهات الرقابية لأي تجاوزات في البيع فوق السعر المحدد.

كما أن الحفاظ على نفس الأسعار خلال الفترة الأخيرة يمنح التجار والمستهلكين رؤية واضحة تقلل من احتمالات ظهور سوق سوداء أو زيادات مفاجئة.

خلاصة الوضع في السوق

جميع أنواع كليوباترا ومونديال وبوسطن: 44 جنيه

مارلبورو: 89 جنيه

ميريت: 95 جنيه

إل آند إم: 69 جنيه

التبغ المسخن HEETS وTEREA: بين 69 و74 جنيهًا

الأسعار اليوم مستقرة في السوق، ولا توجد أي إعلانات رسمية عن زيادات جديدة في السجائر خلال الأيام المقبلة، ما يوفر حالة من الطمأنينة للمستهلكين، خاصة مع اتساع الفجوة السعرية عالميًا وتذبذب أسعار الاستيراد.

