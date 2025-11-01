ارتفاع مرتقب في أسعار السجائر بمصر مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة

أسعار السجائر.. استقرار مؤقت قبل الزيادة الرسمية في نوفمبر المقبل

تشهد أسواق السجائر في مصر اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار المؤقت في الأسعار، وسط ترقب واسع من المستهلكين والتجار، مع اقتراب تطبيق الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ اعتبارًا من نوفمبر المقبل، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية تهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية وتنظيم سوق السجائر، الذي يعد من أكثر الأسواق نشاطًا في قطاع السلع الاستهلاكية، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل زيادة أسعار السجائر في مصر 2025

بحسب بيانات وزارة المالية، من المقرر أن تشهد السجائر زيادة تدريجية في الأسعار بعد دخول القرار الجديد حيّز التنفيذ، إذ سيتم فرض زيادة بنسبة 12% على الضريبة الحالية، على أن يتم التطبيق الكامل خلال ثلاث سنوات متتالية.

وتأتي الزيادة تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية الصادرة في يوليو الماضي، والتي تضمنت رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 50% من سعر البيع النهائي، إضافة إلى مبالغ ثابتة حسب الفئة السعرية للعبوة.

الشرائح الضريبية الجديدة على السجائر

وتشمل تفاصيل الزيادة الجديدة ما يلي:

500 قرش على العبوات المحلية التي لا يتجاوز سعرها 48 جنيهًا .

على العبوات المحلية التي لا يتجاوز سعرها . 750 قرشًا على العبوات التي تتراوح أسعارها بين 48 و69 جنيهًا .

على العبوات التي تتراوح أسعارها بين . 800 قرش على العبوات التي تتجاوز 69 جنيهًا سواء كانت محلية أو مستوردة.

وتهدف هذه الشرائح إلى تحقيق عدالة ضريبية بين العلامات التجارية المختلفة، وضمان مساهمة عادلة من الشركات المنتجة والمستوردة في موارد الدولة.

الشرقية للدخان تؤكد التزامها بالأسعار الحالية

من جانبها، أعلنت شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) التزامها بالأسعار الحالية لحين صدور التعليمات الرسمية بالتعديل، مؤكدة أن سعر البيع الموحد للمنتجات الأساسية يبلغ 44 جنيهًا.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على ضمان استقرار السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التشديد على التزام التجار بهامش ربح يتراوح بين 5 و25 قرشًا لكل عبوة.

قائمة أسعار السجائر في الأسواق المصرية اليوم

كليوباترا (كينج سايز / سوفت كوين / بوكس / سوبر / بلاك ليبول): 44 جنيهًا.

44 جنيهًا. مونديال (أحمر / أزرق / سيلفر): 44 جنيهًا.

44 جنيهًا. مونديال سويتش (منتول / بلو بيري): 44 جنيهًا.

44 جنيهًا. بوسطن / ليمونت: 44 جنيهًا.

44 جنيهًا. ماتوسيان سوبر: 44 جنيهًا.

ورغم هذا الاستقرار الظاهر، فإن الأسعار مرشحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة مع دخول الضريبة الجديدة حيز التنفيذ.

متابعة حكومية لضبط الأسواق ومنع التلاعب

تواصل وزارة المالية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية مراقبة الأسواق للتأكد من التزام الشركات والتجار بالأسعار الرسمية ومنع أي تلاعب أو استغلال للزيادات المرتقبة.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن السوق سيشهد موجة زيادة تدريجية في أسعار السجائر مع تطبيق القرار الجديد، لكن دون حدوث اضطراب كبير في حركة البيع والشراء.

الأسواق المصرية تعيش هدوءًا مؤقتًا قبل الزيادة الرسمية في أسعار السجائر المقرر تطبيقها خلال نوفمبر 2025، في خطوة تهدف إلى رفع الإيرادات العامة وتنظيم سوق التبغ.

وتبقى أعين المستهلكين والتجار على موعد مع مرحلة جديدة من تسعير السجائر قد تعيد تشكيل خريطة الأسعار في مصر خلال الفترة المقبلة.

