انخفاض الحرارة وأمطار محدودة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الاثنين 3 نوفمبر 2025 سيشهد بداية لانخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع أجواء خريفية مستقرة نهارًا وباردة نسبيًا ليلًا ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

▪️ أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية

وأكدت الهيئة وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، بينما تسود أجواء جافة في باقي المحافظات مع نشاط ملحوظ للرياح أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

▪️ تحذير من الشبورة المائية صباحًا

كما نبهت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة لتفادي الحوادث المرورية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين :

القاهرة الكبرى: العظمى 29° – الصغرى 19°

الإسكندرية: العظمى 28° – الصغرى 18°

جنوب سيناء: العظمى 32° – الصغرى 24°

شمال الصعيد: العظمى 31° – الصغرى 18°

جنوب الصعيد: العظمى 38° – الصغرى 25°

- نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين

1. القيادة ببطء وحذر خلال الشبورة الكثيفة.

2. تجنّب الوقوف تحت الأشجار ولوحات الإعلانات أثناء نشاط الرياح.

3. ارتداء ملابس خريفية مناسبة خاصة في المساء.

4. غلق النوافذ جيدًا خلال هبوب الرياح المحملة بالأتربة.

5. متابعة التحديثات الجوية باستمرار عبر المصادر الرسمية.



