طقس غدًا السبت.. أجواء خريفية معتدلة نهارًا وأمطار خفيفة على بعض المناطق

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا السبت، الموافق 1 نوفمبر 2025 ، طقسًا خريفيًا مستقرًا على أغلب أنحاء البلاد، مع أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر ومعتدلة في المساء، بينما يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وحار على جنوب البلاد وجنوب سيناء ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.



- شبورة كثيفة في الصباح الباكر

حذّرت الأرصاد من تكوّن شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح (من الرابعة حتى التاسعة صباحًا)، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.



- فرص محدودة لسقوط الأمطار

أوضحت الهيئة أن هناك فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة اليوم على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بشكل متفرق إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى، دون تأثير واضح على الأنشطة اليومية.



- درجات الحرارة المتوقعة

تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم على المحافظات المختلفة كما يلي:

القاهرة: العظمى 29°، الصغرى 20°

الإسكندرية: العظمى 27°، الصغرى 19°

مطروح: العظمى 25°، الصغرى 18°

سوهاج: العظمى 33°، الصغرى 18°

قنا: العظمى 35°، الصغرى 19°

أسوان: العظمى 37°، الصغرى 21°

- نصائح هامة من هيئة الأرصاد للمواطنين

القيادة بحذر في الصباح الباكر بسبب الشبورة الكثيفة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تجنب الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار العالية في حال سقوط أمطار خفيفة أو رياح مفاجئة.

ارتداء ملابس خريفية مناسبة خاصة في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، حيث تميل الأجواء إلى البرودة.

متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة أي تغييرات مفاجئة في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

