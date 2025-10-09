تفاصيل حريق هائل في البساتين يتسبب بإصابة شخص ويدمر 3 محال للأجهزة الكهربائية

اندلع حريق ضخم، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، في ثلاثة محال تجارية لبيع الأجهزة الكهربائية بمنطقة البساتين، ما أسفر عن إصابة شخص بحروق متفرقة تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وصول فرق الإطفاء والسيطرة على الحريق

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا عن اندلاع النيران في المحال التجارية على شارع رئيسي بالمنطقة. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

سبب الحريق والتحقيقات الأولية

وأظهرت المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًا هو السبب وراء اندلاع النيران، بينما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت متابعة التحقيقات.

إصابة المتضررين والإجراءات المتخذة

تسبّب الحريق في إصابة شخص واحد بحروق متفرقة، وقد تم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. كما تواصل السلطات المعنية متابعة المحلات المتضررة للتأكد من سلامة المباني المجاورة ومنع أي مخاطر مستقبلية.

