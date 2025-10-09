siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

حوادث ومحاكم

تفاصيل حريق هائل في البساتين يتسبب بإصابة شخص ويدمر 3 محال للأجهزة الكهربائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اندلع حريق ضخم، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، في ثلاثة محال تجارية لبيع الأجهزة الكهربائية بمنطقة البساتين، ما أسفر عن إصابة شخص بحروق متفرقة تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

 

وصول فرق الإطفاء والسيطرة على الحريق

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا عن اندلاع النيران في المحال التجارية على شارع رئيسي بالمنطقة. وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

لا يفوتك

مقتل شخصين وإصابة اثنين في إطلاق نار غامض بأيرلندا الشمالية

مأساة غيط العنب بالإسكندرية..مصرع أم وابنتها وإصابة الجدة في انهيار عقار قديم

سبب الحريق والتحقيقات الأولية

وأظهرت المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًا هو السبب وراء اندلاع النيران، بينما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت متابعة التحقيقات.

إصابة المتضررين والإجراءات المتخذة

تسبّب الحريق في إصابة شخص واحد بحروق متفرقة، وقد تم نقله فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. كما تواصل السلطات المعنية متابعة المحلات المتضررة للتأكد من سلامة المباني المجاورة ومنع أي مخاطر مستقبلية.

اقرأ أيضًا: 

حقيقة تعطل ماكينات الصراف الآلي بعد حريق سنترال رمسيس.. البنوك توضح والاتصالات تؤكد عودة تدريجية
 

تعطل إنستاباي بعد حريق سنترال رمسيس.. ومستخدمون يشكون توقف التحويلات المالية

 

 

لا يفوتك

حرائق غير مسبوقة تجتاح أوروبا.. صيف 2025 يسجل الأسوأ منذ عقدين

سوهاج تتحرك للوقاية من حرائق الصيف..لجنة رقابية وندوات توعية بتوجيه من المحافظ

إخماد حريق بمنطقة الهيش بالقرب من محطة كهرباء أسوان دون تأثير على الشبكة

تم نسخ الرابط