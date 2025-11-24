موعد أذان العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025

يحرص ملايين المسلمين على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة دون الجمع بينها، لما تمثله من أهمية في حياة الفرد، حيث تُعد الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام وعمود الدين، وهي صلة مباشرة بين العبد وربه.

وتشهد مواقيت الصلاة تغيرًا طفيفًا يوميًا نتيجة الحركة الفلكية للشمس، حيث يتقدم أو يتأخر موعد الأذان بضع دقائق، الأمر الذي يجعل متابعة المواعيد ضرورة للمسلمين الراغبين في أداء الصلوات في أوقاتها المحددة.

ويستعرض «الموجز»، لقرائها في السطور التالية، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظات الجمهورية المختلفة

- القاهرة الكبرى

تشهد محافظات القاهرة الكبرى اليوم مواقيت صلاة مرتبة بحسب التوقيت المحلي لكل مدينة:

القاهرة: الفجر 5:02 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 2:41 م، المغرب 4:57 م، العشاء 6:20 م

الجيزة: الفجر 5:02 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 2:41 م، المغرب 4:58 م، العشاء 6:20 م

القليوبية: الفجر 5:01 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 2:40 م، المغرب 4:57 م، العشاء 6:19 م

- الوجه البحري والساحل الشمالي

مواقيت الصلاة في الإسكندرية والمحافظات الساحلية:

الإسكندرية: الفجر 5:07 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 2:45 م، المغرب 5:02 م، العشاء 6:24 م

البحيرة: الفجر 5:05 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:00 م، العشاء 6:22 م

كفر الشيخ: الفجر 5:04 ص، الظهر 11:51 ص، العصر 2:42 م، المغرب 4:59 م، العشاء 6:21 م

دمياط: الفجر 5:02 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 2:40 م، المغرب 4:56 م، العشاء 6:18 م

المنصورة: الفجر 5:01 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 2:40 م، المغرب 4:56 م، العشاء 6:18 م

- إقليم الدلتا

مواقيت الصلاة في مدن دلتا النيل:

الزقازيق: الفجر 5:00 ص، الظهر 11:47 ص، العصر 2:39 م، المغرب 4:55 م، العشاء 6:17 م

طنطا: الفجر 5:01 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 2:41 م، المغرب 4:57 م، العشاء 6:19 م

شبين الكوم: الفجر 5:01 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 2:41 م، المغرب 4:57 م، العشاء 6:19 م

- مدن القناة وسيناء

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية وبورسعيد والعريش:

الإسماعيلية: الفجر 4:57 ص، الظهر 11:45 ص، العصر 2:37 م، المغرب 4:53 م، العشاء 6:15 م

بورسعيد: الفجر 4:58 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 2:38 م، المغرب 4:54 م، العشاء 6:16 م

السويس: الفجر 4:58 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 2:38 م، المغرب 4:54 م، العشاء 6:16 م

العريش: الفجر 4:54 ص، الظهر 11:42 ص، العصر 2:34 م، المغرب 4:50 م، العشاء 6:12 م

- الوجه القبلي

مواقيت الصلاة في محافظات الصعيد:

بني سويف: الفجر 5:03 ص، الظهر 11:51 ص، العصر 2:43 م، المغرب 4:59 م، العشاء 6:21 م

المنيا: الفجر 5:05 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 2:45 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:23 م

أسيوط: الفجر 5:08 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 2:48 م، المغرب 5:04 م، العشاء 6:26 م

سوهاج: الفجر 5:09 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 2:49 م، المغرب 5:05 م، العشاء 6:27 م

قنا: الفجر 5:12 ص، الظهر 12:00 م، العصر 2:52 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:30 م

الأقصر: الفجر 5:13 ص، الظهر 12:01 م، العصر 2:53 م، المغرب 5:09 م، العشاء 6:31 م

أسوان: الفجر 5:15 ص، الظهر 12:03 م، العصر 2:55 م، المغرب 5:11 م، العشاء 6:33 م

- مدن البحر الأحمر

مواقيت الصلاة في الغردقة ومرسى علم:

الغردقة: الفجر 5:04 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:00 م، العشاء 6:21 م

القصير: الفجر 5:08 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 2:47 م، المغرب 5:03 م، العشاء 6:25 م

مرسى علم: الفجر 5:11 ص، الظهر 11:59 ص، العصر 2:50 م، المغرب 5:06 م، العشاء 6:28 م

- حكم صلاة الجماعة

يختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة بين سنة مؤكدة وفرض كفاية وفرض عين، إلا أنهم يتفقون على مكانتها العظيمة ودورها في تقوية الروابط بين المسلمين ونيل الأجر المضاعف.

- فضل صلاة الجماعة

تحمل صلاة الجماعة فضلًا كبيرًا، فقد ورد عن النبي ﷺ قوله:

«صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا».

وهي سبب لرفع الدرجات وتكفير الخطايا، وتظل الملائكة تدعو للمصلي ما دام في مصلاه.

