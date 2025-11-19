siteName
فتاوى وأحكام

ماتفوتهاش .. موعد اذان العصر ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يعتبر أداء الفروض الخمسة واجبًا على كل مسلم، لذا فإن البحث عن مواقيت الصلاة يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام المسلمين.

في هذا التقرير، يعرض موقع ”الموجزمواقيت الصلاة غداً  الأربعاء 19 نوفمبر 2025 ، في القاهرة وبعض محافظات مصر.

القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:01 ص، الظهر 11:43 ص، العصر 2:51 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:26 م

الجيزة: الفجر 5:02 ص، الظهر 11:44 ص، العصر 2:51 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:26 م

القليوبية: الفجر 5:00 ص، الظهر 11:42 ص، العصر 2:50 م، المغرب 5:07 م، العشاء 6:25 م

الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:07 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 2:55 م، المغرب 5:12 م، العشاء 6:30 م

كفر الشيخ: الفجر 5:03 ص، الظهر 11:44 ص، العصر 2:52 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:26 م

دمياط: الفجر 5:00 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:47 م، المغرب 5:05 م، العشاء 6:23 م

المنصورة: الفجر 5:01 ص، الظهر 11:42 ص، العصر 2:49 م، المغرب 5:07 م، العشاء 6:25 م

دمنهور: الفجر 5:05 ص، الظهر 11:45 ص، العصر 2:53 م، المغرب 5:11 م، العشاء 6:29 م

إقليم الدلتا

الزقازيق: الفجر 5:00 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:47 م، المغرب 5:05 م، العشاء 6:23 م

طنطا: الفجر 5:02 ص، الظهر 11:43 ص، العصر 2:50 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:26 م

مدن القناة وسيناء

السويس: الفجر 4:57 ص، الظهر 11:38 ص، العصر 2:45 م، المغرب 5:02 م، العشاء 6:20 م

الإسماعيلية: الفجر 4:58 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:45 م، المغرب 5:03 م، العشاء 6:21 م

بورسعيد: الفجر 4:59 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:46 م، المغرب 5:04 م، العشاء 6:22 م

العريش: الفجر 4:52 ص، الظهر 11:33 ص، العصر 2:41 م، المغرب 4:59 م، العشاء 6:17 م

الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 5:03 ص، الظهر 11:44 ص، العصر 2:51 م، المغرب 5:10 م، العشاء 6:28 م

المنيا: الفجر 5:06 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 2:53 م، المغرب 5:11 م، العشاء 6:29 م

أسيوط: الفجر 5:08 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 2:53 م، المغرب 5:12 م، العشاء 6:30 م

سوهاج: الفجر 5:10 ص، الظهر 11:50 ص، العصر 2:55 م، المغرب 5:14 م، العشاء 6:32 م

قنا: الفجر 5:13 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 2:57 م، المغرب 5:16 م، العشاء 6:34 م

الأقصر: الفجر 5:14 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 2:58 م، المغرب 5:17 م، العشاء 6:35 م

أسوان: الفجر 5:16 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:00 م، المغرب 5:19 م، العشاء 6:37 م

مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:05 ص، الظهر 11:43 ص، العصر 2:49 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:26 م

شرم الشيخ: الفجر 4:59 ص، الظهر 11:38 ص، العصر 2:45 م، المغرب 5:03 م، العشاء 6:21 م

حكم صلاة الجماعة:

اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة؛ فهي سنة مؤكدة عند بعضهم، وفرض كفاية عند آخرين، وفرض عين عند غيرهم. صلاة الجماعة تقوي الروابط بين المسلمين وتزيدهم قربًا من الله، ويضاعف الله أجرها بسبع وعشرين درجة مقارنة بالصلاة الفردية.

فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

