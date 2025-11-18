ننشر مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 بجميع محافظات مصر

يلجأ المسلمون يوميًا للاطلاع على مواقيت الصلاة لضبط أوقات عباداتهم بدقة، خاصة عبر محركات البحث مثل "جوجل".

وفي هذا السياق، يقدم موقع "الموجز" خدمة يومية شاملة لقرائه، من خلال نشر مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 في جميع محافظات مصر، اعتمادًا على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك ضمن جهود الموقع المستمرة لتقديم معلومات دقيقة ومفيدة للمواطنين.

القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:00 ص، الظهر 11:43 ص، العصر 2:52 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:26 م

الجيزة: الفجر 5:01 ص، الظهر 11:44 ص، العصر 2:52 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:26 م

القليوبية: الفجر 4:59 ص، الظهر 11:42 ص، العصر 2:51 م، المغرب 5:07 م، العشاء 6:25 م

الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:06 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 2:55 م، المغرب 5:13 م، العشاء 6:31 م

كفر الشيخ: الفجر 5:02 ص، الظهر 11:44 ص، العصر 2:53 م، المغرب 5:09 م، العشاء 6:27 م

دمياط: الفجر 4:59 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:48 م، المغرب 5:06 م، العشاء 6:24 م

المنصورة: الفجر 5:00 ص، الظهر 11:42 ص، العصر 2:50 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:26 م

دمنهور: الفجر 5:04 ص، الظهر 11:45 ص، العصر 2:54 م، المغرب 5:12 م، العشاء 6:30 م

إقليم الدلتا

الزقازيق: الفجر 4:59 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:48 م، المغرب 5:06 م، العشاء 6:24 م

طنطا: الفجر 5:01 ص، الظهر 11:43 ص، العصر 2:51 م، المغرب 5:09 م، العشاء 6:27 م

شبرا الخيمة: الفجر 5:00 ص، الظهر 11:42 ص، العصر 2:50 م، المغرب 5:07 م، العشاء 6:25 م

مدن القناة وسيناء

السويس: الفجر 4:56 ص، الظهر 11:38 ص، العصر 2:46 م، المغرب 5:03 م، العشاء 6:21 م

الإسماعيلية: الفجر 4:57 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:46 م، المغرب 5:04 م، العشاء 6:22 م

بورسعيد: الفجر 4:58 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:47 م، المغرب 5:05 م، العشاء 6:23 م

العريش: الفجر 4:51 ص، الظهر 11:34 ص، العصر 2:42 م، المغرب 5:00 م، العشاء 6:18 م

الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 5:02 ص، الظهر 11:45 ص، العصر 2:52 م، المغرب 5:11 م، العشاء 6:29 م

المنيا: الفجر 5:05 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 2:54 م، المغرب 5:12 م، العشاء 6:30 م

أسيوط: الفجر 5:07 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 2:54 م، المغرب 5:13 م، العشاء 6:31 م

سوهاج: الفجر 5:10 ص، الظهر 11:50 ص، العصر 2:55 م، المغرب 5:14 م، العشاء 6:32 م

قنا: الفجر 5:12 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 2:57 م، المغرب 5:16 م، العشاء 6:34 م

الأقصر: الفجر 5:13 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 2:58 م، المغرب 5:17 م، العشاء 6:35 م

أسوان: الفجر 5:15 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:00 م، المغرب 5:19 م، العشاء 6:37 م

مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:04 ص، الظهر 11:43 ص، العصر 2:49 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:26 م

مرسى علم: الفجر 5:07 ص، الظهر 11:47 ص، العصر 2:55 م، المغرب 5:13 م، العشاء 6:31 م

شرم الشيخ: الفجر 4:58 ص، الظهر 11:38 ص، العصر 2:46 م، المغرب 5:04 م، العشاء 6:22 م.

فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

