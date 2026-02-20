ننشر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 في المحافظات

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 في مختلف محافظات الجمهورية، حرصًا على أداء الفروض في أوقاتها المحددة، امتثالًا لقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا».

وفي هذا السياق، نستعرض مواعيد الصلوات الخمس في عدد من المحافظات، وفق التوقيتات الرسمية.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر: 5:03 صباحًا

الظهر: 12:09 ظهرًا

العصر: 3:22 عصرًا

المغرب: 5:47 مساءً

العشاء: 7:05 مساءً

مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجر: 5:05 صباحًا

الظهر: 12:10 ظهرًا

العصر: 3:23 عصرًا

المغرب: 5:49 مساءً

العشاء: 7:07 مساءً



مواقيت الصلاة في الإسكندرية



الفجر: 5:09 صباحًا

الظهر: 12:14 ظهرًا

العصر: 3:26 عصرًا

المغرب: 5:52 مساءً

العشاء: 7:10 مساءً

مواقيت الصلاة في الأقصر

الفجر: 4:57 صباحًا

الظهر: 12:03 ظهرًا

العصر: 3:20 عصرًا

المغرب: 5:46 مساءً

العشاء: 7:01 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر: 5:32 صباحًا

الظهر: 12:38 ظهرًا

العصر: 3:56 عصرًا

المغرب: 6:22 مساءً

العشاء: 7:36 مساءً

فضل المحافظة على الصلاة في وقتها



وأكد علماء الأزهر الشريف أن أداء الصلاة في وقتها من أعظم القربات وأحب الأعمال إلى الله، مستشهدين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سُئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال: «الصلاة على وقتها».



وأشاروا إلى أن الالتزام بالمواقيت يعزز الانضباط في حياة المسلم، ويجسد قيمة الالتزام والطاعة، خاصة في شهر رمضان الذي يحرص فيه المسلمون على تنظيم أوقاتهم بين العبادة والعمل.

فوائد صلاة الجماعة:

تتميز صلاة الجماعة بـ27 فائدة، من أبرزها:

1. إجابة المؤذن بنية الصلاة.

2. التبكير إلى الصلاة.

3. المشي إلى المسجد بسكينة.

4. أداء تحية المسجد.

5. انتظار الجماعة.

6. صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له.

7. حماية المصلي من الشيطان.

8. إدراك تكبيرة الإحرام.

9. تسوية الصفوف وسد الفرج.

10. تحقيق الخشوع.

11. تحسين الهيئة.

12. إحاطة الملائكة بالمصلي.

13. إظهار شعائر الإسلام.

14. إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة.

15. حماية المصلي من النفاق.

16. رد السلام على الإمام.

17. الاستفادة من الدعاء والذكر الجماعي.

18. تقوية الروابط بين الجيران.

19. الحصول على أجر تام.

20. مغفرة الذنوب عند التأمين مع الإمام.

21. موافقة تأمين المصلي لتأمين الملائكة.

22. حفظ الله للمصلي من النار والنفاق.

23. حماية المصلي من الشيطان.

24. النور التام يوم القيامة.

25. أجر الحج والعمرة.

26. أجر قيام الليل.

27. رضا الله ومحبة صلاة الجماعة.

