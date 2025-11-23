ننشر مواقيت الصلاة اليوم لجميع المحافظات المصرية اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

تحظى مواقيت الصلاة بأهمية كبيرة لدى المسلمين نظرًا لارتباطها بأداء ركن أساسي من أركان الإسلام، وهو إقامة الصلاة في مواعيدها المحددة.

وتزداد الحاجة لمعرفة هذه المواعيد يوميًا، سواء للمقيمين أو للمسافرين بين المحافظات.

وفي هذا التقرير، يقدم موقع «الموجز» مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 في القاهرة وباقي محافظات الجمهورية، لتسهيل الوصول إلى المواعيد الدقيقة لكل فرض، وضمان معرفة التوقيت المحلي لكل منطقة دون عناء أو بحث مطول

القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:01 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 2:41 م، المغرب 4:58 م، العشاء 6:19 م.

الجيزة: الفجر 5:01 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 2:41 م، المغرب 4:59 م، العشاء 6:19 م.

القليوبية (بنها): الفجر 5:00 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 2:40 م، المغرب 4:58 م، العشاء 6:18 م.

الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: 5:06 – 11:54 – 2:45 – 5:03 – 6:23

البحيرة (دمنهور): 5:04 – 11:52 – 2:43 – 5:01 – 6:21

كفر الشيخ: 5:03 – 11:51 – 2:42 – 5:00 – 6:20

دمياط: 5:01 – 11:49 – 2:40 – 4:57 – 6:17

المنصورة: 5:00 – 11:48 – 2:40 – 4:57 – 6:17

إقليم الدلتا

الزقازيق: 4:59 – 11:47 – 2:39 – 4:56 – 6:16

طنطا: 5:00 – 11:49 – 2:41 – 4:58 – 6:18

شبين الكوم: 5:00 – 11:49 – 2:41 – 4:58 – 6:18

مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: 4:56 – 11:45 – 2:37 – 4:54 – 6:14

بورسعيد: 4:57 – 11:46 – 2:38 – 4:55 – 6:15

السويس: 4:57 – 11:46 – 2:38 – 4:55 – 6:15

العريش: 4:53 – 11:42 – 2:34 – 4:51 – 6:11

الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: 5:02 – 11:51 – 2:43 – 5:00 – 6:20

المنيا: 5:04 – 11:53 – 2:45 – 5:02 – 6:22

أسيوط: 5:07 – 11:56 – 2:48 – 5:05 – 6:25

سوهاج: 5:08 – 11:57 – 2:49 – 5:06 – 6:26

قنا: 5:11 – 12:00 – 2:52 – 5:09 – 6:29

الأقصر: 5:12 – 12:01 – 2:53 – 5:10 – 6:30

أسوان: 5:14 – 12:03 – 2:55 – 5:12 – 6:32

مدن البحر الأحمر

الغردقة: 5:03 – 11:52 – 2:43 – 5:01 – 6:20

القصير: 5:07 – 11:56 – 2:47 – 5:04 – 6:24

مرسى علم: 5:10 – 11:59 – 2:50 – 5:07 – 6:27



- حكم صلاة الجماعة

يختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة بين سنة مؤكدة وفرض كفاية وفرض عين، إلا أنهم يتفقون على مكانتها العظيمة ودورها في تقوية الروابط بين المسلمين ونيل الأجر المضاعف.

- فضل صلاة الجماعة

تحمل صلاة الجماعة فضلًا كبيرًا، فقد ورد عن النبي ﷺ قوله:

«صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا».

وهي سبب لرفع الدرجات وتكفير الخطايا، وتظل الملائكة تدعو للمصلي ما دام في مصلاه.

اقرأ أيضاً:



مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 إبريل في المحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 أبريل 2025 في القاهرة والمحافظات.. لا تفوتها