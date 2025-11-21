في القاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

يحرص ملايين المسلمين على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة دون الجمع بينها، لما تمثله من أهمية في حياة الفرد، حيث تُعد الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام وعمود الدين، وهي صلة مباشرة بين العبد وربه.

وتشهد مواقيت الصلاة تغيرًا طفيفًا يوميًا نتيجة الحركة الفلكية للشمس، حيث يتقدم أو يتأخر موعد الأذان بضع دقائق، الأمر الذي يجعل متابعة المواعيد ضرورة للمسلمين الراغبين في أداء الصلوات في أوقاتها المحددة.

ويستعرض «الموجز»، لقرائها في السطور التالية، مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظات الجمهورية المختلفة، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة على مدار الساعة.

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 4:59 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 2:41 م، المغرب 4:59 م، العشاء 6:18 م.

الجيزة: الفجر 4:59 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 2:41 م، المغرب 5:00 م، العشاء 6:18 م.

القليوبية (بنها): الفجر 4:58 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 2:40 م، المغرب 4:59 م، العشاء 6:17 م.

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:04 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 2:45 م، المغرب 5:04 م، العشاء 6:23 م.

البحيرة (دمنهور): الفجر 5:02 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:02 م، العشاء 6:21 م.

كفر الشيخ: الفجر 5:01 ص، الظهر 11:51 ص، العصر 2:42 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:20 م.

دمياط: الفجر 4:59 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 2:40 م، المغرب 4:58 م، العشاء 6:17 م.

الدقهلية (المنصورة): الفجر 4:58 ص، الظهر 11:48 ص، العصر 2:40 م، المغرب 4:58 م، العشاء 6:17 م.

- إقليم الدلتا

الشرقية (الزقازيق): الفجر 4:57 ص، الظهر 11:47 ص، العصر 2:39 م، المغرب 4:57 م، العشاء 6:16 م.

الغربية (طنطا): الفجر 4:59 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 2:41 م، المغرب 4:59 م، العشاء 6:18 م.

المنوفية (شبين الكوم): الفجر 4:59 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 2:41 م، المغرب 4:59 م، العشاء 6:18 م.

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 4:55 ص، الظهر 11:45 ص، العصر 2:37 م، المغرب 4:55 م، العشاء 6:14 م.

بورسعيد: الفجر 4:56 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 2:38 م، المغرب 4:56 م، العشاء 6:15 م.

السويس: الفجر 4:56 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 2:38 م، المغرب 4:56 م، العشاء 6:15 م.

العريش: الفجر 4:52 ص، الظهر 11:42 ص، العصر 2:34 م، المغرب 4:52 م، العشاء 6:11 م.

- الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 5:01 ص، الظهر 11:51 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:20 م.

المنيا: الفجر 5:03 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 2:45 م، المغرب 5:03 م، العشاء 6:22 م.

أسيوط: الفجر 5:06 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 2:48 م، المغرب 5:06 م، العشاء 6:25 م.

سوهاج: الفجر 5:07 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 2:49 م، المغرب 5:07 م، العشاء 6:26 م.

قنا: الفجر 5:10 ص، الظهر 12:00 م، العصر 2:52 م، المغرب 5:10 م، العشاء 6:29 م.

الأقصر: الفجر 5:11 ص، الظهر 12:01 م، العصر 2:53 م، المغرب 5:11 م، العشاء 6:30 م.

أسوان: الفجر 5:13 ص، الظهر 12:03 م، العصر 2:55 م، المغرب 5:13 م، العشاء 6:32 م.

-مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:02 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:02 م، العشاء 6:20 م.

القصير: الفجر 5:06 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 2:47 م، المغرب 5:05 م، العشاء 6:24 م.

مرسى علم: الفجر 5:09 ص، الظهر 11:59 ص، العصر 2:50 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:27 م.

