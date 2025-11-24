سمية الخشاب تشعل الجدل بتصريحات عن السحر والخرافات في الأرياف

أثارت الفنانة سمية الخشاب حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها الأخيرة التي تحدثت فيها عن انتشار الخرافات والممارسات المرتبطة بـ السحر والعين في بعض المناطق الريفية، وجاءت تصريحاتها من خلال حسابها الرسمي على منصة X، ما دفع آلاف المتابعين للتفاعل معها بين مؤيد ومعترض، ويرصد الموجز التفاصيل.

فقرة لحلّ "المصايب".. مبادرة سمية الخشاب تثير التفاعل

أعلنت سمية الخشاب رغبتها في تقديم فقرة لمساعدة متابعيها على تجاوز مشكلات الشتاء والاكتئاب، قائلة:

"عايزة أعمل فقرة لحلّ المصايب عشان الشتاء والاكتئاب دخلوا وعايزة أنقذ حبايبي.. اكتبولي أي حاجة عايزين لها حل، واللي هيكتب حاجة غبية هتغابى عليه".

المنشور حقق انتشارًا واسعًا، حيث تفاعل معه المتابعون بأسئلة ومشكلات متنوعة، بينما أثارت طريقة حديثها موجة من السخرية والانتقادات.

تصريحات جديدة عن الأرياف تشعل التعليقات

وفي تغريدة أخرى، قالت سمية الخشاب:

"بسمع عن أغرب الحاجات في الأرياف.. الناس دي شريرة أوي".

التصريح أثار موجة اعتراضات من سكان المحافظات الريفية الذين اعتبروا كلامها تعميمًا غير مقبول.

السحر والعين.. حديث صريح يفتح باب النقاش

تابعت سمية حديثها عن انتشار السحر والحسد في بعض القرى، مضيفة:

"السحر والبص على الغير، واللي تخلف ولد يسحرولها ابنها، واللي يشتري حاجة يدعوا تروح منه.. أنا آسفة بس أنا بكره النقاش مع الفئة دي".

هذه الكلمات أعادت الجدل حول الصور النمطية المنتشرة عن الريف، وفتحت نقاشًا واسعًا حول الاعتقاد في السحر وتأثيره على المجتمع.