3 توجيهات عاجلة من وزير الخارجية بشأن استعدادات افتتاح المتحف المصرى الكبير

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج اجتماعاً تنسيقياً اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 ضم قيادات وأعضاء مجموعة العمل بالوزارة المعنية بافتتاح المتحف المصري الكبير يوم الأول من نوفمبر، وذلك لبحث استعدادات وزارة الخارجية لهذا الحدث الثقافي البارز والذي يمثل أحد أهم المشروعات الحضارية في مصر والعالم، وينشر "الموجز" تفاصيل الاجتماع خلال التقرير التالي.

أكد وزير الخارجية على أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارة والجهات الوطنية المعنية، مشدداً على الدور الهام الذي تضطلع به الوزارة لاستقبال القادة وكبار المسئولين من مختلف دول العالم الذين سيشاركون في فعاليات الافتتاح لضمان خروج الحدث بالصورة المشرفة التي تعبر عن حضارة مصر العريقة.

وزير الخارجية يوجه بضرورة مواصلة البعثات المصرية في الخارج تكثيف جهودها للترويج للمتحف المصري الكبير

كما وجه وزير الخارجية بضرورة مواصلة البعثات المصرية في الخارج تكثيف جهودها للترويج للمتحف المصري الكبير ولهذا الحدث التاريخى باعتباره أحد أبرز معالم التراث الإنساني، وللتأكيد على دور مصر الرائد في حفظ التراث والحضارة الإنسانية.

وزير الخارجية: المتحف المصرى يمثل رسالة حضارية تعكس مكانة مصر على الساحة الدولية

ونوه وزير الخارجية بأن المتحف المصرى يمثل إنجازًا أثريًا وسياحيًا، ورسالة حضارية تعكس مكانة مصر على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين وزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة لإنجاح هذا الحدث التاريخي بما يليق بمكانة مصر وشعبها.

منظمة اليونسكو: المتحف المصري الكبير سيمنح فرصة فريدة للتنقل عبر أكثر من 5 آلاف عام من التاريخ المصري القديم

يذكر أن منظمة "اليونسكو"قد أشارت إلى أن المتحف المصري الكبير سيمنح للزوار الأجانب والمصريين فرصة فريدة للتنقل عبر أكثر من 5 آلاف عام من التاريخ المصري القديم.

معلومات عن المتحف المصري الكبير

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.

كما يضم المتحف المصري الكبير 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف م2، وقاعات عرض مؤقت بمساحة حوالي 1700 م2، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف م2، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تُعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو ٥ آلاف م2، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا.

أبرز الرؤساء والمسؤولين الذين زاروا المتحف المصري الكبير قبل الافتتاح الرسمي

وفيما يتعلق بأبرز الرؤساء والمسؤولين الذين زاروا المتحف المصري الكبير قبل الافتتاح الرسمي، وهم: رئيس فرنسا "إيمانويل ماكرون"، ورئيس فيتنام "لوونج كوونج"، ورئيس أنجولا "جواو لورينسو"، ورئيس جزر القمر "غزالي عثماني"، ورئيس سنغافورة "ثارمان شانموجاراتنام"، ورئيس وزراء كرواتيا "أندريه بلينكوفيتش".

كما زار المتحف رئيس وزراء صربيا "ديورو ماتسوت"، ورئيس الوزراء اللبناني "نواف سلام"، وكذلك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط "مسعد بولس"، بالإضافة إلى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة "بان كي مون".

موعد إجازة افتتاح المتحف المصرى الكبير

ومن ناحية أخري، قررت الحكومة، اعتبار يوم السبت الأول من نوفمبر إجازة رسمية تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، لا يعنى إجازة رسمية سنوية ولكن الإجازة ستكون فى يوم افتتاح المتحف فقط لتنظيم تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى وإتاحة الفرصة للمصريين لمتابعة فعاليات الاحتفالية التي يترقبها العالم أجمع.

وكان قد صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ضوء الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، والذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف، والمقرر لها الأول من نوفمبر المقبل، وجه الرئيس بأن يكون هذا اليوم إجازة رسمية في الدولة.

