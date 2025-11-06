رئيس الوزراء يبحث مع وزير التعليم تطوير المدارس اليابانية وتنمية المهارات اللغوية

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لبحث عدد من الملفات المهمة المتعلقة بعمل الوزارة وخططها المستقبلية لتطوير التعليم في مصر.

- التوسع في المدارس المصرية اليابانية وتوقيع اتفاق دولي جديد

عرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة للتوسع في منظومة المدارس المصرية اليابانية، موضحًا أن عددها بلغ 69 مدرسة بعد افتتاح 18 مدرسة جديدة مؤخرًا، وهو ما يعكس نجاح التجربة وثقة الدولة في النموذج الياباني الذي يركز على تنمية الشخصية والمهارات الحياتية للطلاب.



كما أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع جامعة هيروشيما ومؤسسة "سبريكس" لاعتماد شهادة "توفاس"، التي تُعد خطوة مهمة نحو الاعتراف الدولي بمهارات الطلاب المصريين.

-انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تنمية اللغة العربية

وأوضح الوزير أن المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية انطلقت رسميًا، مستهدفة نحو نصف مليون طالب وطالبة من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي، في ألف مدرسة موزعة على عشر محافظات تشمل: المنيا، البحيرة، كفر الشيخ، الوادي الجديد، قنا، مطروح، الأقصر، بني سويف، بورسعيد، والدقهلية.



ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الطلاب في الفهم والتعبير اللغوي، وترسيخ الهوية الثقافية المصرية، وبناء جيلٍ متمكن من لغته الأم.

-جولات ميدانية لمتابعة العملية التعليمية وتحسين بيئة التعلم

استعرض الوزير كذلك نتائج جولاته الميدانية بعدد من المحافظات، والتي هدفت إلى متابعة انتظام الدراسة داخل المدارس، وتطبيق الإجراءات التعليمية والإدارية، إلى جانب الوقوف على احتياجات المؤسسات التعليمية.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة تعليمية تفاعلية تحفّز الطلاب على التعلم من خلال الأنشطة واللعب، وتغرس فيهم قيم الالتزام والانضباط داخل المجتمع المدرسي.

