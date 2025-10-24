ياسمين عز تشعل الجدل مجددًا بتصريحات جريئة للفتيات: «مش عاوزة تفتيح بشرة.. عاوزة تفتيح مخ»

الإعلامية ياسمين عز تثير مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها الساخرة عن الجمال والعناية بالشعر، وتواصل أسلوبها الجريء في برنامج “كلام الناس” على قناة “MBC مصر”، بين مؤيد يرى نصائحها واقعية ومعارض يعتبرها استفزازية.

ياسمين عز تشعل مواقع التواصل بتصريحات جديدة

أشعلت الإعلامية ياسمين عز الجدل مجددًا بعد تصريحاتها الأخيرة في برنامجها "كلام الناس" المذاع على قناة MBC مصر، حيث وجهت نصائح مباشرة للفتيات بشأن العناية بالشعر والمظهر العام بطريقة أثارت موجة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد قالت عز خلال الحلقة:

"رسالة لكل بنت.. شعرك مزيت؟ اغسليه! ومافيش حاجة اسمها دراي شامبو.. الله يرحم جدتك لما كانت بتحط الطاقية لجدك، ومافيش حاجة اسمها الكحكة.. الكحكة دي نشوفها بس في شهادتك أو لجوزك بعد الفرح!".

وأكملت بأسلوبها المعروف:

"اغسلي شعرك يا آنسة، ولو عنّدتيني شعرك هيزيت والدهون هتخترق الحجاب الحاجز لبشرتك الدهنية".

جمهور منقسم بين الإعجاب والانتقاد

لم تمضِ دقائق على بث الحلقة حتى تصدر اسم ياسمين عز الترند على مواقع التواصل، إذ انقسمت الآراء بين من رأى أن أسلوبها يجمع بين الجرأة والطرافة ويقدم نصائح واقعية بطريقة مرحة، وبين من اعتبر تصريحاتها جارحة وتحمل استعلاء وسخرية من الفتيات.

كتب أحد المعلقين على منصة “X”:

“هي بتتكلم بجد ولا هزار؟ كلامها مضحك بس فيه قسوة!”

في المقابل، دافع عنها آخرون قائلين إن أسلوبها المختلف هو ما يجعلها تتصدر المشهد الإعلامي، لأنها تقول ما لا يجرؤ الآخرون على قوله.

تصريحات جديدة تثير العاصفة مجددًا

وفي فقرة أخرى من البرنامج، وجهت عز انتقادًا ساخرًا للفتيات المقبلات على الزواج، قائلة:

"كل بنت قبل فرحها بتقعد ربع قرن تجهز، وتيجي في الآخر عاوزة دكتور التجميل يخليها جورجينا! انتي مش عاوزة تفتيح بشرة.. انتي عاوزة تفتيح مخ، ودكتور البشرة مش ساحر!".

هذه العبارات أطلقت موجة جديدة من الجدل، إذ رأى البعض أنها تنتقد الهوس بالمظهر الخارجي في المجتمعات العربية، بينما اعتبرها آخرون تمثل تطاولًا على الفتيات وتجاوزًا للحدود المهنية للإعلام.

أسلوب ياسمين عز بين الجرأة والسخرية

تُعرف ياسمين عز بأسلوبها المثير في مناقشة قضايا العلاقات الاجتماعية والجمال والارتباط، إذ تمزج بين الفكاهة والحدة في خطابها، ما يجعلها دائمًا في دائرة الضوء.

وبرغم الانتقادات، تواصل عز الظهور بثقة، معتبرة أن الجدل حولها دليل على نجاحها وتأثيرها في الرأي العام.

ظاهرة إعلامية أم جدل مفتعل؟

يرى محللون إعلاميون أن ياسمين عز أصبحت تمثل نموذجًا للإعلام المثير للجدل الذي يعتمد على التصريحات الجريئة لخلق حالة من التفاعل الجماهيري.

بينما يرى آخرون أنها تقدم نوعًا من الترفيه الاجتماعي، يعكس واقعًا تعيشه فئة من الشباب بين النصيحة والسخرية.

بين مؤيد يرى فيها صوتًا صريحًا لا يخشى الانتقاد، ومعارض يصفها بأنها تتعمد الاستفزاز، تظل ياسمين عز من أكثر الإعلاميات حضورًا على السوشيال ميديا.

وسواء أحبها الجمهور أو انتقدها، فإنها بلا شك تعرف جيدًا كيف تبقى في قلب الترند، وتعيد تعريف مفهوم "الجدل الإعلامي" بأسلوبها الخاص.