ننشر مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في جميع محافظات مصر

يحرص ملايين المصريين مع بداية كل صباح على متابعة مواقيت الصلاة اليومية عبر الإنترنت، للتعرف على المواعيد الدقيقة لأداء الفروض في أوقاتها، حرصًا على الالتزام بالشعائر الدينية في وقتها المحدد.

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:39 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

الجيزة: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:40 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:30 م، العشاء 7:45 م.

القليوبية: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:39 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:33 ص، الظهر 12:45 م، العصر 4:06 م، المغرب 6:35 م، العشاء 7:50 م.

مرسى مطروح: الفجر 5:43 ص، الظهر 12:55 م، العصر 4:16 م، المغرب 6:44 م، العشاء 7:59 م.

كفر الشيخ: الفجر 5:29 ص، الظهر 12:42 م، العصر 4:03 م، المغرب 6:32 م، العشاء 7:47 م.

دمياط: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:40 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

- إقليم الدلتا

المنوفية: الفجر 5:27 ص، الظهر 12:40 م، العصر 4:01 م، المغرب 6:30 م، العشاء 7:45 م.

الغربية: الفجر 5:28 ص، الظهر 12:41 م، العصر 4:02 م، المغرب 6:31 م، العشاء 7:46 م.

الدقهلية: الفجر 5:26 ص، الظهر 12:39 م، العصر 4:00 م، المغرب 6:29 م، العشاء 7:44 م.

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 5:22 ص، الظهر 12:36 م، العصر 3:57 م، المغرب 6:26 م، العشاء 7:41 م.

السويس: الفجر 5:24 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.

بورسعيد: الفجر 5:23 ص، الظهر 12:37 م، العصر 3:58 م، المغرب 6:27 م، العشاء 7:42 م.

العريش: الفجر 5:18 ص، الظهر 12:31 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:36 م.

- الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 5:31 ص، الظهر 12:44 م، العصر 4:05 م، المغرب 6:34 م، العشاء 7:49 م.

المنيا: الفجر 5:34 ص، الظهر 12:47 م، العصر 4:08 م، المغرب 6:37 م، العشاء 7:52 م.

أسيوط: الفجر 5:38 ص، الظهر 12:51 م، العصر 4:12 م، المغرب 6:41 م، العشاء 7:56 م.

سوهاج: الفجر 5:40 ص، الظهر 12:53 م، العصر 4:14 م، المغرب 6:43 م، العشاء 7:58 م.

قنا: الفجر 5:43 ص، الظهر 12:56 م، العصر 4:17 م، المغرب 6:46 م، العشاء 8:01 م.

الأقصر: الفجر 5:45 ص، الظهر 12:58 م، العصر 4:19 م، المغرب 6:48 م، العشاء 8:03 م.

أسوان: الفجر 5:49 ص، الظهر 1:02 م، العصر 4:23 م، المغرب 6:52 م، العشاء 8:07 م.

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:32 ص، الظهر 12:45 م، العصر 4:06 م، المغرب 6:35 م، العشاء 7:50 م.

شرم الشيخ: الفجر 5:25 ص، الظهر 12:38 م، العصر 3:59 م، المغرب 6:28 م، العشاء 7:43 م.

مرسى علم: الفجر 5:39 ص، الظهر 12:52 م، العصر 4:13 م، المغرب 6:42 م، العشاء 7:57 م.

الصلاة.. راحة القلب وسكينة الروح

الصلاة ليست مجرد فريضة، بل طاقة إيمانية تُنعش القلب وتُهذب النفس.

هي طريق الطمأنينة والاتزان، وبها يحيا الإنسان مطمئنًا مهما اشتدت هموم الحياة.

