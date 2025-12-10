المرور يحذر: نصائح هامة لتجنب الحوادث أثناء الأمطار والسيول

مع بدء تساقط الأمطار في بعض المحافظات المصرية، تتحول الطرق إلى بيئة محفوفة بالمخاطر لكل من السائقين والمشاة، خصوصًا مع تراكم مياه الأمطار وتشكل السيول في بعض المناطق وفي هذا السياق، حذرت إدارة المرور من مخاطر السرعة الزائدة والتصرفات الخاطئة على الطرق، مؤكدة ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة لحماية الأرواح والممتلكات، ويستعرض الموجز التفاصيل.

أبرز المخاطر خلال الطقس الممطر

تشمل المخاطر الرئيسة التي تهدد السائقين أثناء هطول الأمطار ما يلي:

انزلاق المركبات بسبب المياه المتراكمة على الطرق. السيول المفاجئة في بعض المناطق منخفضة الارتفاع. خطر الصعق الكهربائي نتيجة سقوط الأشجار أو الأسلاك المكشوفة. تعطل المركبات أو تلفها عند المرور في أماكن تجمع المياه العميقة.

ووفق بيان الأرصاد الجوية، هناك بعض المناطق التي تصل فيها الأمطار إلى حد السيول، مما يستدعي اليقظة والانتباه الكامل أثناء القيادة.

نصائح المرور للسلامة أثناء الأمطار

قدمت إدارة المرور مجموعة من الإرشادات للسائقين والمشاة لتجنب الحوادث، أهمها:

تقليل حركة السيارات على الطرق المبتلة لإتاحة المجال لسيارات رفع المياه بالتحرك بسهولة.

على الطرق المبتلة لإتاحة المجال لسيارات رفع المياه بالتحرك بسهولة. الالتزام بالسرعات المحددة ، وعدم تجاوز 60 كم/ساعة، مع الحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

، وعدم تجاوز 60 كم/ساعة، مع الحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد. تجنب الوقوف على سدادات الصرف لضمان تصريف المياه ومنع تجمعها.

لضمان تصريف المياه ومنع تجمعها. عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن محتملة لسقوط الأجسام.

أو في أماكن محتملة لسقوط الأجسام. تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق.

أثناء حدوث البرق. الابتعاد عن الأسوار والأجسام المعدنية أثناء البرق لتجنب خطر الصعق.

كما أكدت الإدارة على الخط الساخن 15100 لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، بما يشمل تجمعات مياه الأمطار، وانقطاع المياه والصرف الصحي، وأعمدة الإنارة المتضررة.

ضرورة الالتزام بالإرشادات

يؤكد خبراء المرور أن الالتزام بهذه التعليمات لا يقتصر على حماية المركبات فحسب، بل يشمل حماية الأرواح، حيث أظهرت الإحصاءات أن أكثر الحوادث أثناء الأمطار تكون نتيجة السرعة الزائدة وعدم الانتباه لذلك، يُنصح جميع قائدي المركبات بتخفيض السرعة، وزيادة الانتباه، والحرص على ارتداء أحزمة الأمان، ومتابعة أخبار الطقس قبل التحرك.

مع استمرار موجة الأمطار في بعض المحافظات، يظل الوعي المروري والتقيد بالإرشادات هو السبيل الأمثل لتجنب الحوادث المميتة، سواء على الطرق الداخلية أو السريعة فالسلامة مسؤولية مشتركة بين المرور والسائقين، ويجب ألا تُترك المخاطر للصدفة، بل يُتخذ لها إجراءات وقائية دقيقة تضمن حماية الأرواح والممتلكات.