الأرصاد تعلن خريطة الأمطار غدًا وتحذر من سيول محتملة على بعض المناطق

تقلبات جوية عنيفة تضرب البلاد حتى الخميس

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن البلاد تشهد موجة من التقلبات العنيفة تمتد حتى يوم الخميس، وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة، إن مصر تتعرض لمنخفض جوي نشط يؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الطقس سيكون أكثر برودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع ارتفاع فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق الساحل الشمالي والدلتا.

أمطار غزيرة على الإسكندرية ومطروح وتحذير من سيول بسيناء

أوضحت شاكر أن محافظة الإسكندرية تأتي على رأس المناطق الأكثر تأثرًا بموجة الأمطار، يليها مطروح وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، مشيرة إلى أن قوة الأمطار قد تمتد لتغطي مناطق أوسع من الدلتا والسواحل الشمالية الشرقية.

وأضافت أن نماذج الطقس تشير إلى احتمالية تشكل السيول غدًا الأربعاء على مناطق من وسط وشمال سيناء، بسبب الطبيعة الجغرافية الجبلية التي تسرّع تدفق المياه، ونصحت الأهالي وسائقي المركبات بضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة، خاصة قرب مجاري السيول والطرق الجبلية.

درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ.. ورياح تزيد الإحساس بالبرودة

أكدت هيئة الأرصاد أن الطقس غدًا سيشهد انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، مع نشاط للرياح يزيد الإحساس ببرودة الجو، ويسود طقس خريفي معتدل نهارًا على القاهرة والدلتا وشمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للبرودة ليلًا، وباردًا في الصباح الباكر.

وفيما يلي متوسطات درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى – الوجه البحري:

العظمى: 19°

الصغرى: 13°

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى: 18°

الصغرى: 14°

شمال الصعيد:

العظمى: 19°

الصغرى: 8°

جنوب الصعيد:

العظمى: 23°

الصغرى: 11°

الأرصاد: الطقس مستمر في عدم الاستقرار حتى الخميس

أشارت الهيئة إلى أن حالة عدم الاستقرار ستستمر على مدار الأسبوع، مع توقع استمرار الأمطار على المحافظات الشمالية وزيادة فرص الأمطار الرعدية على المناطق الساحلية، ولفتت إلى أن الطقس يبدأ في التحسن التدريجي بنهاية يوم الخميس، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وانحسار الأمطار.

نصائح وتحذيرات للمواطنين

دعت الهيئة المواطنين إلى: