مواعيد الدراسة في الجامعات المصرية خلال شهر رمضان 2026
مع بداية شهر رمضان المبارك، يحرص طلاب الجامعات المصرية على معرفة مواعيد الدراسة والمحاضرات خلال الشهر الكريم، خاصة مع الظروف الخاصة التي يمر بها العام الدراسي، ويرصد الموجز التفاصيل.
استمرار الدراسة بالجامعات
أكدت وزارة التعليم العالي أن الدراسة بالجامعات مستمرة ومنتظمة بشكل طبيعي خلال رمضان، مشيرة إلى أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025-2026 سيتم تنفيذها كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات.
جداول المحاضرات في الكليات والمعاهد
أعلنت مختلف الجامعات والكليات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد عن جداول المحاضرات اليومية لكل قسم وشعبة، داعية الطلاب إلى الالتزام بالحضور لتجنب التأثير على درجاتهم النهائية.
- جامعة عين شمس – كلية الألسن: تبدأ المحاضرات الساعة 8 صباحًا وتنتهي الساعة 1:20 ظهرًا.
- جامعة العاصمة – كلية الحقوق: المحاضرات تبدأ الساعة 9 صباحًا وتنتهي ما بين 1:30 و3 عصرًا حسب عدد المواد.
- المعهد العالي للسياحة والفنادق – السادس من أكتوبر: تبدأ الساعة 9:30 صباحًا وتنتهي بين 1:30 و2 ظهرًا.
- جامعة المنيا – كلية دار العلوم: تبدأ المحاضرات الساعة 9 صباحًا وتنتهي الساعة 3 عصرًا.
- جامعة السويس – كلية السياسة والاقتصاد: تبدأ المحاضرات الساعة 8:30 صباحًا وتنتهي الساعة 2:30 ظهرًا.
- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: تبدأ المحاضرات الساعة 9 صباحًا وتنتهي الساعة 2:20 ظهرًا، بمعدل 8 محاضرات يوميًا.
- جامعة القاهرة – كلية الآداب: تبدأ المحاضرات الساعة 8 صباحًا وتنتهي الساعة 4 عصرًا لجميع البرامج الدراسية.
الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2025-2026
- بداية الفصل الدراسي الثاني: السبت 7 فبراير 2026.
- امتحانات منتصف الفصل: خلال الثلاث أسابيع الأولى من أبريل 2026 حسب كل كلية.
- مدة الفصل الدراسي الثاني: 15 أسبوعًا.
- نهاية الدراسة: الخميس 21 مايو 2026.
- امتحانات نهاية الفصل الدراسي: خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة كل كلية.
بهذا الشكل، يمكن للطلاب التخطيط لشهر رمضان وتنظيم حضورهم للمحاضرات وفقًا للجداول الرسمية لكل جامعة وكلية.
