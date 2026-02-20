موعد الإفطار في ثاني أيام رمضان 2026 بالقاهرة وعدد ساعات الصيام

مع حلول ثاني أيام شهر رمضان المبارك لعام 2026، يزداد اهتمام المسلمين في مصر بمعرفة مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام، خاصة في محافظة التي يعتمد عليها كثيرون كمرجع للتوقيت الرسمي. وتصدر إمساكية رمضان الصادرة عن التفاصيل الدقيقة لمواقيت الصلاة والصيام وفق الحسابات الفلكية المعتمدة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

موعد الإفطار اليوم الثاني من رمضان 2026

يوافق اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك الجمعة 20 فبراير 2026، حيث يحين موعد أذان المغرب في القاهرة عند الساعة 5:47 مساءً، وهو الموعد المحدد للإفطار بعد يوم من الصيام.

أما صلاة العشاء والتراويح فتقام في تمام 7:05 مساءً، وسط أجواء إيمانية وروحانية تميز ليالي الشهر الكريم.

عدد ساعات الصيام في ثاني أيام رمضان

تبلغ مدة الصيام في هذا اليوم نحو 13 ساعة و4 دقائق، وهي مدة تزيد تدريجياً مع تقدم أيام الشهر. ويُطلب من المقيمين خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت المحلية في محافظاتهم لضبط مواعيد الإفطار والسحور بدقة.

رمضان 2026 وعدد أيام الشهر فلكيًا

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 1447 هجريًا سيستمر 29 يومًا، وكان اليوم الأول من الشهر هو الأقصر من حيث مدة الصيام بواقع 13 ساعة ودقيقتين، بينما سيشهد اليوم الأخير أطول فترة صيام.

أطول وأقصر ساعات الصيام خلال الشهر

أقصر يوم صيام: 1 رمضان – 13 ساعة و2 دقيقة.

ثاني الأيام: 2 رمضان – 13 ساعة و4 دقائق.

أطول يوم صيام: 29 رمضان – 13 ساعة و52 دقيقة.

ويعكس هذا التدرج الطبيعي زيادة ساعات النهار مع اقتراب فصل الربيع.

موعد عيد الفطر 2026 في مصر

بحسب إمساكية رمضان الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، من المتوقع أن يكون الجمعة 20 مارس 2026 أول أيام عيد الفطر المبارك. كما تحدد موعد صلاة العيد في القاهرة في تمام الساعة 6:24 صباحًا.

أهمية متابعة الإمساكية خلال رمضان

تساعد إمساكية رمضان الصائمين على تنظيم أوقات العبادة والراحة والعمل، ومعرفة مواعيد الصلوات والإفطار والسحور بدقة. كما تسهم في الاستعداد الروحي والبدني للصيام، خاصة مع تغير عدد ساعات الصوم يومًا بعد يوم.

ومع استمرار أيام الشهر الفضيل، يبقى الالتزام بالمواقيت الصحيحة عاملاً أساسياً في أداء العبادات على الوجه الأمثل، إلى جانب استثمار الأجواء الروحانية التي تميز رمضان في مصر والعالم الإسلامي.