مواعيد عرض مسلسل رأس الأفعى الحلقة 2 والقنوات الناقلة في رمضان 2026

يواصل مسلسل رأس الأفعى جذب اهتمام الجمهور مع عرض الحلقة الثانية ضمن موسم دراما رمضان 2026، حيث يقدم النجم أمير كرارة عملاً تشويقياً مستوحى من وقائع حقيقية وأحداث أمنية معقدة. ويُعرض المسلسل حصريًا عبر قنوات ON ومنصة Watch it الرقمية.



مواعيد عرض الحلقة 2 من مسلسل رأس الأفعى



يمكن متابعة الحلقة الثانية عبر قناة ON في الأوقات التالية:

العرض الأول: 8:30 مساءً

الإعادة الأولى: 2:30 صباحًا

الإعادة الثانية: 9:00 صباحًا

الإعادة الثالثة: 3:15 عصرًا (اليوم التالي)



كما تُعرض الحلقة عبر قناة ON دراما:



العرض: 11:00 مساءً

الإعادة الأولى: 4:00 صباحًا

الإعادة الثانية: 10:15 صباحًا

الإعادة الثالثة: 2:30 ظهرًا (اليوم التالي)

وتتوفر الحلقة أيضًا عبر منصة Watch it الرقمية في تمام 8:30 مساءً بالتزامن مع العرض التلفزيوني.



القنوات الناقلة لـ مسلسل رأس الأفعى



يُعرض المسلسل حصريًا عبر:

قناة ON

قناة ON دراما

منصة Watch it الرقمية

ويتيح هذا التنوع في المنصات للمشاهدين متابعة الحلقات في أي وقت يناسبهم.



قصة مسلسل رأس الأفعى



ينتمي العمل إلى الدراما التشويقية المستندة إلى أحداث واقعية من المجتمع المصري، حيث تدور القصة حول مطاردة جهاز الأمن الوطني للقيادي الإخواني محمود عزت، مع استعراض الصراعات الأمنية والعمليات السرية التي تكشف الوجه العنيف للجماعات المتطرفة.

ويعتمد المسلسل على إيقاع سريع وأحداث مشوقة تجذب المشاهدين طوال الحلقات.



أبطال مسلسل رأس الأفعى



يضم العمل نخبة من نجوم الدراما المصرية، أبرزهم:

أمير كرارة

شريف منير

ماجدة زكي

مراد مكرم

إسلام جمال

كارولين عزمي

أحمد غزي

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج سينرجي.



لماذا يحظى مسلسل رأس الأفعى بمتابعة كبيرة؟



يمزج المسلسل بين التشويق والواقعية، ويعتمد على أحداث مستلهمة من الواقع، ما يجعله واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2026، خاصة لعشاق الدراما الأمنية والإثارة.

مع تصاعد الأحداث في الحلقة الثانية، ينتظر المشاهدون مزيدًا من المفاجآت والتطورات الدرامية التي تكشف خبايا الصراعات الأمنية وتزيد من جرعة الإثارة خلال الحلقات القادمة.