مواعيد صلاة العصر اليوم في المحافظات المصرية الجمعة 20 فبراير 2026

يحرص المسلمون خلال شهر رمضان المبارك على متابعة مواقيت الصلاة بدقة، خاصة صلاة العصر التي تأتي في وقت منتصف يوم الصيام وتُعد محطة روحانية مهمة قبل موعد الإفطار، وتختلف مواعيد الصلاة بين المحافظات المصرية نتيجة فروق التوقيت الجغرافية، لذلك يقدم هذا التقرير أبرز توقيتات صلاة العصر اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 في عدد من المدن الرئيسية داخل مصر، ويستعرض الموجز التفاصيل.

موعد صلاة العصر في القاهرة

يحين أذان العصر في القاهرة عند الساعة 3:22 مساءً، ويأتي ذلك بعد أذان الظهر عند 12:09 ظهرًا، ليمنح الصائمين فرصة للراحة والعبادة قبل اقتراب موعد الإفطار.

موعد صلاة العصر في الاسكندرية

يسجل توقيت أذان العصر في الإسكندرية 3:26 مساءً، أي بعد القاهرة بنحو أربع دقائق، نتيجة الموقع الجغرافي الساحلي شمال البلاد.

موعد صلاة العصر في أسوان

يؤذن لصلاة العصر في أسوان عند 3:20 مساءً، ويأتي التوقيت مبكرًا مقارنة بالمحافظات الشمالية بسبب موقعها في أقصى جنوب مصر.

موعد صلاة العصر في مرسي مطروح

يسجل توقيت صلاة العصر في مرسى مطروح 3:36 مساءً، وهو من أحدث التوقيتات بين المحافظات المذكورة نظرًا لموقعها في أقصى الشمال الغربي.

موعد صلاة العصر في الغردقة

يحين أذان العصر في الغردقة عند 3:14 مساءً، وهو توقيت مبكر نسبيًا مقارنة بمحافظات الشمال.

موعد صلاة العصر في شرم الشيخ

يؤذن لصلاة العصر في شرم الشيخ عند 3:11 مساءً، لتكون من أوائل المدن التي يحين فيها هذا التوقيت خلال اليوم.

لماذا تختلف مواعيد صلاة العصر بين المحافظات؟

تعود فروق التوقيت إلى اختلاف خطوط الطول والعرض بين المدن، ما يؤثر على حركة الشمس وزواياها، وبالتالي يختلف توقيت دخول وقت الصلاة من محافظة إلى أخرى. ولهذا يُنصح دائمًا بالاعتماد على الإمساكية المحلية لضبط المواقيت بدقة.

أهمية صلاة العصر في رمضان

تكتسب صلاة العصر مكانة خاصة خلال رمضان، فهي تأتي في فترة يشعر فيها الصائم بالإجهاد، ما يجعلها فرصة للتجديد الروحي واستعادة النشاط. كما أن المحافظة عليها في وقتها من أعظم القربات، خاصة في الأيام المباركة.

مع دخول النصف الثاني من يوم الصيام، تمثل صلاة العصر محطة إيمانية مهمة تسبق لحظات الإفطار، وتذكّر الصائمين بقيمة الصبر والاحتساب خلال الشهر الكريم.