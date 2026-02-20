ضحية برنامج رامز جلال اليوم في “رامز ليفل الوحش”.. مفاجآت الحلقة الثانية

يترقب الجمهور عرض الحلقة الثانية من برنامج المقالب الرمضاني رامز ليفل الوحش، الذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال موسم رمضان 2026، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها البرومو الرسمي فور طرحه، حيث تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار فضول المشاهدين بفكرته الغامضة وأجوائه المرعبة، ويستعرض الموجز التفاصيل.



برومو مرعب يثير الجدل



ظهر رامز جلال في الإعلان الترويجي بإطلالة مخيفة وملابس غير تقليدية تعكس طبيعة المقلب هذا العام، مؤكدًا رغبته في تقديم فكرة جديدة وغير مسبوقة. وألمح خلال البرومو إلى حلمه بابتكار تجربة تحمل اسمه ويتحدث عنها العالم، في إشارة إلى تطوير شكل برامج المقالب المعتادة.



كما كشف الإعلان عن مؤثرات بصرية قوية وأجواء مشحونة بالإثارة والتشويق، ما يشير إلى اعتماد الموسم الجديد على عنصر المفاجأة والخوف بشكل أكبر مقارنة بالمواسم السابقة.



قائمة ضيوف لامعة في الموسم الجديد



أظهر البرومو مشاركة عدد كبير من النجوم الذين وقعوا ضحايا للمقلب هذا العام، من أبرزهم:

غادة عبد الرازق

أحمد السقا

غادة عادل

لقاء الخميسي

سماح أنور

حمو بيكا

دينا

هنا الزاهد

أسماء جلال

مروان عطية

إلى جانب عدد آخر من الفنانين والمشاهير الذين يظهرون خلال الحلقات.



بوستر رسمي بطابع غامض



طرحت قناة MBC مصر البوستر الدعائي الرسمي للبرنامج، حيث ظهر رامز جلال مرتديًا بدلة جلدية حمراء لامعة ويحمل فانوسًا، مع قرد على كتفه، في صورة تعكس الطابع الغامض والمخيف لفكرة البرنامج هذا العام.

وعلّق رامز عبر حسابه على إنستجرام متمنيًا نجاح العمل، ومهنئًا الجمهور بحلول شهر رمضان، مع عبارة تحذيرية أثارت فضول المتابعين:

“اجمد ومتبقاش خفيف.. الموضوع مخيف”.



من هي ضحية الحلقة الثانية من رامز ليفل الوحش؟



حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن ضحية الحلقة الثانية، ما زاد من حالة الترقب بين المشاهدين الذين ينتظرون معرفة النجم أو النجمة التي ستقع في فخ المقلب الليلة.

ومن المتوقع أن تحظى الحلقة بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها رامز جلال، والاهتمام السنوي الذي تحققه برامج المقالب خلال شهر رمضان.



لماذا يحظى البرنامج بنسبة مشاهدة مرتفعة؟



يواصل رامز جلال الحفاظ على نجاحه السنوي من خلال أفكار جديدة ومفاجآت غير متوقعة، إضافة إلى استضافة نجوم الصف الأول، ما يجعل البرنامج واحدًا من أبرز الأعمال الترفيهية التي ينتظرها الجمهور كل عام خلال شهر رمضان.



ومع تصاعد الإثارة في الحلقات الأولى، ينتظر المشاهدون المزيد من المفاجآت والمواقف الصادمة التي تشكل عنصر التشويق الأساسي في البرنامج.