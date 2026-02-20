استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 20 فبراير 2026

شهدت أسواق مواد البناء في مصر، اليوم الجمعة 20 فبراير 2026، حالة من الهدوء النسبي واستقرارًا ملحوظًا في أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك، وسط توازن واضح بين العرض والطلب وترقب لتحركات السوق خلال الأيام المقبلة.



أسعار الحديد اليوم في مصر



حافظت أسعار الحديد على مستوياتها دون تغييرات تُذكر لدى كبرى الشركات العاملة في السوق المحلي، حيث سجل سعر طن حديد عز نحو 39,500 جنيه، فيما بلغ سعر طن الحديد الاستثماري قرابة 37,000 جنيه.



كما استقر سعر طن حديد بشاي عند 37,600 جنيه، وسجل حديد السويس للصلب نحو 36,500 جنيه للطن. وفي السياق ذاته، بلغ سعر طن حديد المصريين نحو 36,500 جنيه، بينما سجل حديد المراكبي 36,300 جنيه للطن، ووصل سعر طن حديد الجارحي إلى 34,600 جنيه، ما يعكس ثباتًا عامًا في حركة الأسعار.



أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق



وعلى صعيد الأسمنت، واصل السوق استقراره، حيث سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4,250 جنيهًا. كما بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 3,680 جنيهًا، في حين استقر سعر طن أسمنت حلوان عند 3,850 جنيهًا.



وسجل سعر طن أسمنت السويس المستوى ذاته عند 3,850 جنيهًا، فيما بلغ سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 3,700 جنيه. أما الأسمنت الأبيض فسجل نحو 4,950 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر الأسمنت المخلوط قرابة 3,150 جنيهًا للطن.



ويأتي هذا الاستقرار في ظل وفرة المعروض بالسوق المحلي وتوازن نسبي في معدلات الطلب، مع متابعة دقيقة من المستثمرين والمستهلكين لأي تطورات قد تطرأ على أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.

صناعة الحديد والأسمنت في مصر.. ركيزة أساسية لقطاع التشييد والاقتصاد



تُعد صناعة الحديد والأسمنت من أهم الصناعات الاستراتيجية في مصر، لما لها من دور محوري في دعم قطاع البناء والتشييد والمشروعات القومية الكبرى، إلى جانب مساهمتها في توفير فرص العمل وتعزيز الناتج المحلي.



أولًا: صناعة الحديد في مصر



تعتمد صناعة الحديد على خامات أساسية مثل خام الحديد والخردة، إضافة إلى مصادر الطاقة المختلفة، وتمر بعدة مراحل تبدأ بصهر المواد الخام داخل الأفران، ثم الصب والتشكيل لإنتاج حديد التسليح والقطاعات المختلفة.

وتضم السوق المصرية عددًا من الشركات الكبرى المنتجة للحديد، من أبرزها حديد عز، وحديد المصريين، والسويس للصلب، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات السوق المحلي، إلى جانب التصدير لعدد من الدول.

وتتأثر صناعة الحديد بعدة عوامل، أبرزها أسعار الطاقة عالميًا، وسعر صرف العملات، وحجم الطلب المحلي المرتبط بحركة البناء.



ثانيًا: صناعة الأسمنت في مصر



تُعد صناعة الأسمنت من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث تعتمد على طحن وحرق الحجر الجيري والطين داخل أفران خاصة لإنتاج "الكلنكر"، ثم طحنه لإنتاج الأسمنت بأنواعه المختلفة.

ومن أبرز الشركات العاملة في هذا القطاع أسمنت السويس، وأسمنت حلوان، وأسمنت وادي النيل، والتي تسهم في تغطية الطلب المحلي وتوفير منتجات متعددة مثل الأسمنت الرمادي، والأبيض، والمخلوط.



تحديات وفرص



تواجه الصناعتان تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب المنافسة الإقليمية. في المقابل، توفر المشروعات القومية الكبرى، والتوسع العمراني، فرصًا واعدة لنمو القطاعين خلال السنوات المقبلة.

وتبقى صناعة الحديد والأسمنت من الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري، نظرًا لارتباطها المباشر بحركة التنمية والاستثمار العقاري والصناعي.

