أحسب هتكلفك كأم؟.. ننشر أسعار الحديد والإسمنت اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

يحرص آلاف المواطنين يوميًا على متابعة أسعار الحديد والإسمنت والجبس، سواء لتشييد أو تجديد منازلهم، بحثًا عن أفضل الأسعار وتجنبًا لاستغلال التجار.

ومع تصاعد أهمية هذه المواد في السوق، نوفر لكم في موقع " الموجز " جدولًا شاملًا بأسعار الحديد والإسمنت ، للمستهلك في القاهرة، يغطي جميع الشركات، مما يسهل عليكم المقارنة بين الأسعار والاختيار بناءً على السمعة والجودة. جاءت الأسعار كالتالي:

وفيما يلي متوسط أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري اليوم:

أسعار الحديد اليوم (جنيه للطن)



شهدت أسعار الحديد استقرارًا نسبيًا وفق آخر تحديثات السوق، وجاءت كالتالي:

حديد عز: 36,420 جنيهًا

الحديد الاستثماري: 35,030 جنيهًا

حديد مصر ستيل: 32,500 جنيه

حديد سرحان: 32,000 جنيه

حديد بشاي: 33,700 جنيه

حديد المصريين: 33,500 جنيه

حديد عطية: 31,500 جنيه

حديد المراكبي: 33,000 جنيه



أسعار الأسمنت اليوم



سجلت أسعار الأسمنت ثباتًا لدى أغلب الشركات المنتجة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الأسمنت العادي

أسمنت النصر: 3,680 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان: 3,850 جنيهًا للطن

أسمنت وادي النيل: 3,700 جنيهًا للطن

الأسمنت الرمادي: 4,046 جنيهًا للطن

الأسمنت المخلوط

أسمنت الواحة: 2,950 جنيهًا للطن

أسمنت أهل مصر: 3,150 جنيهًا للطن



اسعار الأسمنت الأبيض :



أسمنت الواحة الأبيض: 4,950 جنيهًا للطن

أسمنت العادة الأبيض: 4,950 جنيهًا للطن

أسمنت سوبر سيناء الأبيض: 4,950 جنيهًا للطن



أسعار الجبس اليوم (جنيه للطن)

جاءت أسعار الجبس في الأسواق المحلية على النحو التالي:



جبس السويس: 580 جنيهًا

جبس جنوب سيناء: من 850 إلى 860 جنيهًا

جبس العامرية: من 650 إلى 655 جنيهًا

وقد تختلف الأسعار من محافظة لأخرى وفقًا لتكاليف النقل وظروف السوق المحلية.



أسعار الرمل والزلط

الرمل الناعم: من 95 إلى 170 جنيهًا للمتر

الرمل الأحمر العادي: 40 جنيهًا للمتر

الرمل الأحمر الخشن: 60 جنيهًا للمتر

الرمل الخشن: 100 جنيه للمتر

الزلط الكبير: 170 جنيهًا للمتر

الزلط المتوسط: 190 جنيهًا للمتر

الزلط الفينو: 220 جنيهًا للمتر



أسعار الطوب اليوم



شهدت أسعار الطوب تباينًا بحسب النوع والمقاسات، وجاءت كالتالي:

الطوب الأسمنتي المصمت (25×12.5×6 سم): 1,500 جنيه لكل ألف طوبة

الطوب الأسمنتي المفرغ (40×20×12 سم): 6,200 جنيه لكل ألف طوبة

الطوب الطفلي المثقب (25×12×6.5 سم): 1,000 جنيه لكل ألف طوبة

الطوب الرملي الوردي (25×12×6 سم): 3,135 جنيهًا لكل ألف طوبة

الطوب الرملي الخفيف (60×20×20 سم): 1,880 جنيهًا للمتر المكعب

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

ويتوقع متعاملون في سوق مواد البناء استمرار حالة التذبذب المحدود في الأسعار خلال الفترة القادمة، في ظل ترقب تطورات أسعار الخامات عالميًا، وتكلفة الإنتاج، إلى جانب حجم الطلب داخل السوق المحلية.

