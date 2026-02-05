من أرض المصنع.. أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم الخميس 5 فبراير 2026

يحرص آلاف المواطنين يوميًا على متابعة أسعار الحديد والإسمنت والجبس، سواء لتشييد أو تجديد منازلهم، بحثًا عن أفضل الأسعار وتجنبًا لاستغلال التجار.

ومع تصاعد أهمية هذه المواد في السوق، نوفر لكم في موقع "الموجز" جدولًا شاملًا بأسعار الحديد والإسمنت والجبس للمستهلك في القاهرة، يغطي جميع الشركات، مما يسهل عليكم المقارنة بين الأسعار والاختيار بناءً على السمعة والجودة. جاءت الأسعار كالتالي:

أولاً: أسعار الحديد اليوم (جنيه للطن)

شهدت أسعار الحديد استقراراً ملحوظاً اليوم، وجاءت كالتالي:

حديد عز: سجل نحو 37,600 جنيه.

حديد السويس للصلب وبشاي: حوالي 38,000 جنيه.

حديد المصريين والمراكبي: نحو 37,500 جنيه.

الحديد الاستثماري: يبدأ من حوالي 34,500 جنيه ويصل إلى 38,200 جنيه حسب النوع.

ثانيًا: أسعار الأسمنت ومواد البناء (جنيه للطن)

تتراوح أسعار الأسمنت في الأسواق حسب الشركة والنوع:

الأسمنت المسلح: سجل متوسط 3,896 جنيهاً.

أسمنت أسيوط وحلوان المقاوم: نحو 3,850 إلى 3,900 جنيه.





ثالثًا: أسعار الأسمنت الأبيض (جنيه للطن)



أسمنت الواحة الأبيض: 4,950 جنيهًا

أسمنت العادة الأبيض: 4,950 جنيهًا

أسمنت سوبر سيناء الأبيض: 4,950 جنيهًا

رابعًا: أسعار الجبس اليوم (جنيه للطن )

جبس سيناء: يتراوح بين 1,500 و1,550 جنيهاً.

جبس العامرية: ما بين 1,400 و1,450 جنيهاً.

الجبس بورد (المتر): يبدأ سعر المتر (توريد وتركيب) من 200 إلى 250 جنيهاً تقريباً.

خامسًا: أسعار الطوب

أسعار الطوب (لكل 1000 طوبة)

طوب أحمر (25×12×6 سم): حوالي 2,360 جنيهاً.

طوب أحمر (20×12×10 سم): يصل إلى 2,900 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ (40×20×20 سم): حوالي 7,250 جنيهاً.

سادسًا : أسعار الرمل والزلط

الرمل الناعم: من 95 إلى 170 جنيهًا للمتر

الرمل الأحمر العادي: 40 جنيهًا للمتر

الرمل الأحمر الخشن: 60 جنيهًا للمتر

الرمل الخشن: 100 جنيه للمتر

الزلط الكبير: 170 جنيهًا للمتر

الزلط المتوسط: 190 جنيهًا للمتر

الزلط الفينو: 220 جنيهًا للمتر

توقعات السوق

ويتوقع متعاملون بسوق مواد البناء استمرار حالة التذبذب المحدود في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ترقب تحركات أسعار الخامات عالميًا، وتكاليف الإنتاج، إلى جانب مستويات الطلب في السوق المحلية.

