“أحسب هتكلفك كأم”..أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

يحرص آلاف المواطنين يوميًا على متابعة أسعار مواد البناء، لا سيما الحديد والإسمنت والجبس، سواء لأعمال التشييد أو ترميم المنازل.

ويأتي ذلك في ظل رغبتهم في الحصول على أفضل الأسعار وتجنب الممارسات الاحتكارية من بعض التجار.

ويقدم موقع «الموجز» لمستهلكي القاهرة جدولًا شاملًا بأسعار الحديد والأسمنت والجبس من مختلف الشركات العاملة في السوق، مما يتيح سهولة المقارنة واختيار الأفضل وفقًا لمعايير الجودة والسمعة.

جدول الأسعار التفصيلي لمواد البناء

أسعار الحديد اليوم (جنيهاً/ للطن):



أسعار الحديد اليوم:

متوسط سعر طن الحديد الاستثماري: 35,988 جنيهًا .

حديد «عز»: 37,099 جنيهًا .

حديد «المراكبي»: 37,500 جنيهًا.

حديد «بشاي»: 38,500 جنيهًا.

حديد «العشري»: 36,200 جنيهًا.

حديد «المصريين»: 38,000 جنيهًا.

- أسعار الأسمنت ومواد البناء (جنيه للطن)

طن أسمنت الرمادي: 3,962 جنيهًا .

طن أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا.

طن أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض(جنيه للطن)

أسمنت الواحة الأبيض: 4,950 جنيهًا للطن

أسمنت العادة الأبيض: 4,950 جنيهًا للطن

أسمنت سوبر سيناء الأبيض: 4,950 جنيهًا للطن

أسعار الجبس اليوم (جنيه للطن)

جبس السويس: 580 جنيهًا

جبس جنوب سيناء: من 850 إلى 860 جنيهًا

جبس العامرية: من 650 إلى 655 جنيهًا

وقد تختلف الأسعار من محافظة لأخرى وفقًا لتكاليف النقل وظروف السوق المحلية.

أسعار الرمل والزلط

الرمل الناعم: من 95 إلى 170 جنيهًا للمتر

الرمل الأحمر العادي: 40 جنيهًا للمتر

الرمل الأحمر الخشن: 60 جنيهًا للمتر

الرمل الخشن: 100 جنيه للمتر

الزلط الكبير: 170 جنيهًا للمتر

الزلط المتوسط: 190 جنيهًا للمتر

الزلط الفينو: 220 جنيهًا للمتر

أسعار الطوب اليوم

شهدت أسعار الطوب تباينًا بحسب النوع والمقاسات، وجاءت كالتالي:

الطوب الأسمنتي المصمت (25×12.5×6 سم): 1,500 جنيه لكل ألف طوبة

الطوب الأسمنتي المفرغ (40×20×12 سم): 6,200 جنيه لكل ألف طوبة

الطوب الطفلي المثقب (25×12×6.5 سم): 1,000 جنيه لكل ألف طوبة

الطوب الرملي الوردي (25×12×6 سم): 3,135 جنيهًا لكل ألف طوبة

الطوب الرملي الخفيف (60×20×20 سم): 1,880 جنيهًا للمتر المكعب

توقعات باستمرار التذبذب السعري

ويرجح متعاملون بسوق مواد البناء استمرار حالة التذبذب المحدود في الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب تطورات أسعار الخامات عالميًا وتكلفة الإنتاج، إلى جانب حجم الطلب في السوق المحلية.