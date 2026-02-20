تحذير في رمضان:الإفراط في تناول الزبادي على السحور يهدد صحة الجهاز الهضمي

مع اقتراب شهر رمضان، حذر خبراء التغذية من العادات الغذائية الخاطئة التي قد تؤثر على صحة الصائمين، وأبرزها تناول الزبادي بكميات كبيرة على وجبة السحور، الدكتور أمين مكرم، استشاري التغذية العلاجية، سلط الضوء على هذه المشكلة في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، موضحًا تأثير الإفراط في الزبادي على الجهاز الهضمي، ويستعرض الموجز التفاصيل.

الزبادي بين الفوائد والمخاطر

يعتبر الزبادي من الأطعمة المتخمرة المفيدة للجسم، إذ يحتوي على بروبيوتيك يعزز صحة الأمعاء ويحسن الهضم عند تناوله باعتدال ومع ذلك، الإفراط في استهلاكه، خاصة على السحور، قد يسبب مشاكل صحية واضحة. وأوضح الدكتور مكرم أن الزبادي عند تناوله بكميات كبيرة قبل النوم مباشرة، يمكن أن يؤدي إلى زيادة التخمر داخل الجهاز الهضمي، ما ينتج عنه انتفاخات، وعدم راحة، وسوء هضم، هذه الآثار قد تتفاقم عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القولون مثل الانتفاخات أو نتؤات القولون أو حالات تهيج القولون العصبي.

أسباب التحذير

أشار الدكتور مكرم إلى أن المشكلة ليست في الزبادي نفسه، بل في طريقة تناوله وكمية الاستهلاك اليومي تناول كميات كبيرة يوميًا على وجبة السحور يزيد من ضغط الجهاز الهضمي خلال فترة الصيام الطويلة، مما يؤدي إلى شعور الصائم بعدم الراحة، النوم مباشرة بعد تناول الزبادي المكثف يزيد من احتمالية ظهور أعراض انتفاخ البطن والشعور بالثقل، وهو ما يعكس ضرورة تنظيم أوقات وكمية الطعام خلال الشهر الكريم.

التوصيات الغذائية الصحيحة

للتقليل من تأثير الزبادي على الجهاز الهضمي، نصح الدكتور مكرم الصائمين بالاعتدال في تناوله واختيار التوقيت المناسب، وأكد أن أفضل وقت لتناول الزبادي يكون بعد الإفطار وليس على السحور، وذلك لتجنب أي تأثيرات سلبية على الهضم وتهدئة القولون، كما شدد على أهمية تنويع وجبة السحور لتشمل عناصر غذائية أخرى متوازنة، مثل الحبوب، البروتينات، والخضروات، لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة دون الضغط على الجهاز الهضمي.

تحضير الزبادي بطريقة صحية

بالإضافة إلى التوقيت، يمكن تحضير الزبادي بطريقة صحية تقلل من أي مشاكل هضمية، ويُفضل اختيار الزبادي الطبيعي الخالي من السكر المضاف، وإضافة الفواكه الطازجة أو المكسرات باعتدال، لتقديم وجبة خفيفة ومغذية دون الإفراط في التخمر، كما ينصح بالابتعاد عن الزبادي المخلوط بالمواد الحافظة أو النكهات الصناعية التي قد تزيد من التهيج الهضمي.

الزبادي مفيد للصحة عند تناوله باعتدال، لكنه قد يصبح مضراً عند الإفراط في استهلاكه على السحور خاصة مع النوم مباشرة بعد الوجبة الاعتدال في الكمية، اختيار التوقيت المناسب بعد الإفطار، وتنويع الوجبات، هي الخطوات الأساسية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي خلال رمضان الالتزام بهذه التوصيات يضمن صيامًا صحيًا ومريحًا، بعيدًا عن مشاكل الهضم والانتفاخات التي قد تؤثر على راحة الصائمين طوال اليوم.