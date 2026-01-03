داخل غرفة العمليات.. تفاصيل تطورات الحالة الصحية للفنانة هبة السيسي

شهدت الساعات الماضية حالة من القلق بين جمهور الوسط الفني ومتابعي الفنانة هبة السيسي، بعد دخولها غرفة العمليات لإجراء جراحة وُصفت بالخطيرة، ما دفع عددًا من أصدقائها ومحبيها إلى توجيه رسائل دعم ودعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في انتظار الاطمئنان على حالتها الصحية.

تطورات الحالة الصحية لهبة السيسي

كشفت الفنانة ياسمين جمال، الصديقة المقربة لهبة السيسي، عن آخر مستجدات حالتها الصحية، موضحة أن هبة خضعت لعملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية داخل أحد المستشفيات، وسط دعوات واسعة من جمهورها ومحبيها بالشفاء العاجل، ويرصد الموجز التفاصيل.

ونشرت ياسمين جمال صورة تجمعها بهبة السيسي عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، مرفقة برسالة مؤثرة طالبت فيها الجمهور بالدعاء، مؤكدة أن العملية التي تخضع لها صديقتها ليست بسيطة، وأنها تحتاج إلى دعم معنوي كبير في هذه المرحلة.

رسالة مؤثرة من ياسمين جمال

علّقت ياسمين جمال على الصورة قائلة إن صداقتهما تمتد لأكثر من عشر سنوات، مشيرة إلى أن هبة السيسي دخلت غرفة العمليات لإجراء جراحة دقيقة، وناشدت الجميع الدعاء لها بأن تمر العملية بسلام، وأن يمنّ الله عليها بالشفاء التام، خاصة من أجل أبنائها.

وأضافت أن الدعاء قادر على رد البلاء، داعية الله أن يشفيها شفاءً لا يغادر سقمًا، وهو ما تفاعل معه عدد كبير من الفنانين والجمهور برسائل دعم ومساندة.

هبة السيسي تطلب الدعاء قبل الجراحة

من جانبها، كانت الفنانة هبة السيسي قد سبقت هذا الإعلان بنشر صورة من داخل غرفة العمليات عبر خاصية «الستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، في إشارة واضحة إلى دخولها مرحلة الجراحة.

وكتبت هبة السيسي على الصورة دعاءً مؤثرًا طالبت فيه متابعيها بالدعاء لها، مؤكدة ثقتها في الله، وهو ما زاد من قلق جمهورها ودفعهم للتفاعل بشكل واسع مع منشورها، متمنين لها الشفاء العاجل وتجاوز الأزمة الصحية بسلام.

هبة السيسي وأزمات صحية سابقة

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هبة السيسي لأزمة صحية، إذ سبق أن مرت بظروف طبية صعبة خلال فترات سابقة، وهو ما جعل جمهورها أكثر حرصًا على متابعة حالتها الصحية والاطمئنان عليها فور تداول خبر دخولها غرفة العمليات.

آخر أعمال هبة السيسي الفنية

على الصعيد الفني، كان آخر ظهور للفنانة هبة السيسي من خلال مشاركتها في فيلم «حليمو أسطورة الشواطئ»، الذي عُرض عام 2017، وشاركها بطولته الفنان الراحل طلعت زكريا، إلى جانب عدد من النجوم، من بينهم ريم البارودي، دينا، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، وكريم أبو زيد.

الفيلم من تأليف محمد فضل وإخراج محمد سعيد، ويُعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها هبة السيسي قبل ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة.

دعوات بالشفاء العاجل

ولا تزال حالة من الترقب تسود بين جمهور الفنانة هبة السيسي في انتظار صدور أي بيان رسمي أو تطورات جديدة تطمئن محبيها على حالتها الصحية بعد الجراحة، وسط دعوات متواصلة بأن تخرج من غرفة العمليات بسلام وتعود إلى حياتها الطبيعية في أقرب وقت.