موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 في المحافظات المصرية

مع اقتراب لحظة الإفطار في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، يزداد بحث الصائمين عن موعد أذان المغرب بدقة في مختلف المحافظات المصرية، خاصة مع اختلاف التوقيت من مدينة إلى أخرى. ويحدد توقيت أذان المغرب نهاية يوم الصيام وبداية الإفطار، لذلك يُنصح دائمًا بمراعاة فروق التوقيت المحلية.



فيما يلي يرصد الموجز مواعيد أذان المغرب اليوم في أبرز المحافظات والمدن المصرية:



موعد أذان المغرب في القاهرة



يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في القاهرة عند 5:47 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية

يرفع أذان المغرب في الإسكندرية في تمام 5:51 مساءً.



موعد أذان المغرب في أسوان



يحين موعد الإفطار في أسوان عند 5:46 مساءً.

موعد أذان المغرب في مرسى مطروح

يسجل توقيت أذان المغرب في مرسى مطروح 6:02 مساءً، وهو من أحدث التوقيتات.



موعد أذان المغرب في الغردقة



يؤذن لصلاة المغرب في الغردقة عند 5:40 مساءً



موعد أذان المغرب في شرم الشيخ



يحين أذان المغرب في شرم الشيخ عند 5:37 مساءً.



فروق التوقيت بين المحافظات



تختلف مواعيد أذان المغرب نتيجة الموقع الجغرافي لكل مدينة؛ فالمحافظات الواقعة شرقًا وجنوبًا يحين فيها الأذان مبكرًا، بينما يتأخر في المحافظات الشمالية والغربية.



أهمية معرفة توقيت المغرب بدقة



يمثل أذان المغرب لحظة روحانية ينتظرها الصائم طوال اليوم، حيث يبدأ الإفطار وتُستجاب الدعوات، ويستحب تعجيل الإفطار فور سماع الأذان اقتداءً بالسنة النبوية، مع الحرص على بدء الإفطار بالتمر والماء.



مع اختلاف دقائق قليلة بين المحافظات، يبقى الالتزام بالتوقيت المحلي أساسياً لضبط لحظة الإفطار، والاستمتاع بأجواء رمضان الروحانية التي تجمع الأسرة حول مائدة واحدة مع غروب الشمس.