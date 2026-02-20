ترامب يثير الجدل بالاستيلاء علي مطرقة ذهبية بعد اجتماع مجلس السلام

أثار مقطع فيديو متداول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره وهو يحمل مطرقة مصنوعة من الذهب الخالص عقب انتهاء اجتماع مجلس السلام، في مشهد وصفه البعض بالطريف بينما اعتبره آخرون تصرفًا مثيرًا للانتقادات، ويكشف الموجز التفاصيل



فيديو مطرقة مجلس السلام يشعل مواقع التواصل



انتشر الفيديو بشكل كبير عبر المنصات الرقمية، حيث ظهر ترامب وهو يطرق بالمطرقة إعلانًا انتهاء الجلسة، قبل أن يصافح نائبه وهو يحملها بيده الأخرى، قائلاً: «أظن أننا سنأخذها معنا». هذا المشهد دفع بعض المستخدمين إلى اتهامه مازحين بـ"سرقة المطرقة"، بينما رأى آخرون أن التصرف كان رمزيًا أو بروتوكوليًا.



دلالات المشهد وردود الفعل



تباينت التفسيرات حول الواقعة؛ فبينما اعتبرها مؤيدوه لفتة رمزية تشير إلى قيادة الاجتماع وإنهائه، رأى منتقدون أن المشهد يعكس أسلوبًا استعراضيًا يثير الجدل الإعلامي. وقد ساهم انتشار الفيديو في تعزيز الجدل حول أسلوب ترامب في إدارة الفعاليات الدولية.

دعم مالي وتعهدات أمريكية

خلال الاجتماع، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستساهم بمبلغ 10 مليارات دولار لدعم مجلس السلام، مؤكدًا أن المنظمة الدولية تمتلك إمكانيات كبيرة، وأن واشنطن ستعمل على ضمان استمرار دورها وتعزيز فعاليتها، كما أشار إلى أنه ساهم في إنهاء ثماني حروب، وأن الحرب التاسعة «على الطريق»، في إشارة إلى جهوده السياسية والدبلوماسية.



انطلاق أول اجتماع لمجلس السلام



شهد الخميس انطلاق الاجتماع الأول لمجلس السلام برئاسة ترامب، في خطوة تهدف إلى إنشاء كيان دولي يعزز الاستقرار العالمي، وكان المجلس قد طُرح في البداية للإشراف على إعادة إعمار غزة، قبل أن تتوسع أهدافه ليصبح هيئة دولية لحفظ السلام ومعالجة النزاعات.



موقف الفاتيكان ورفض الانضمام



في المقابل، أعلن الفاتيكان عدم مشاركته في المجلس، وهو قرار وصفه البيت الأبيض بالمؤسف، وأوضح كبار مسؤولي الكرسي الرسولي أن بعض بنود الخطة تثير الحيرة، وأن قضايا جوهرية لا تزال بحاجة إلى حل، مؤكدين ضرورة أن تبقى إدارة الأزمات الدولية ضمن اختصاص الأمم المتحدة.



مخاوف دولية من توسع صلاحيات المجلس



لم يكن الفاتيكان الجهة الوحيدة التي أبدت تحفظها؛ إذ لم توقّع دول مثل بريطانيا وفرنسا والنرويج على الدعوة للانضمام، وأعرب دبلوماسيون وقادة عالميون عن قلقهم من توسع صلاحيات المجلس، ومن رئاسة ترامب غير المحددة المدة، إضافة إلى التأثير المحتمل على دور الأمم المتحدة في إدارة الأزمات الدولية.



مستقبل مجلس السلام وسط الجدل الدولي



في ظل هذه التطورات، يواجه مجلس السلام تحديات دبلوماسية تتعلق بشرعيته الدولية وتوازن أدواره مع المؤسسات الأممية القائمة، وبينما يرى مؤيدوه أنه فرصة لتعزيز جهود السلام العالمي، يخشى منتقدوه من ازدواجية الأدوار وتسييس المبادرات الدولية.



يبقى الجدل حول المطرقة الذهبية مجرد مشهد رمزي في حدث أكبر، يعكس صراع الرؤى حول آليات حفظ السلام الدولي ودور القوى الكبرى في رسم ملامح النظام العالمي الجديد.