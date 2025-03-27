هالة صدقي: الفن ملهوش أمان ولازم يكون عندك شغل تانى غيره

حققت الفنانة هالة صدقي نجاح كبير في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مشاركتها في مسلسل "أش أش" ومسلسل "قهوة المحطة"، ويرصد الموجز تفاصيل .

وتحدثت هالة خلال لقاءها مع الإعلامي أحمد عز الدين في برنامج خيمة onetake عن العديد من الأشياء وأهمها أن يكون للفنان بيزنس خاص به بجانب الفن وقال:"لازم الفنان يحترم نفسه ويحترم تاريخه وده سبب يخليه يكون عنده بيزنس خاصة بعيد عن الفن لأن الفن ملهوش أمان، أو تقبل بأي دور يجيلك عشان تقدر تشتغل".

هالة صدقي تتحدث عن مسلسل اش اش

وتحدثت أيضاً عن نجاح شخصية شادية في مسلسل أش أش وقالت:" يهمني جداً كـ هالة أن الناس تتوقع أن هعمل ايه كوميدي أو درامي، وده اللى خلى الناس تتفاجأ في الأول من شخصية شادية والأ كانوا بيقولوا أن يقلد شخصية صفصف".

وعن محمد سامي قالت:" محمد سامي فنان نادر ومخلص في شغله وده بيجي على أعصابه بشكل كبير وبتمني ميكررش تجربة أنه يعمل مسلسلين في موسم واحد لأن ده بيأثر عليه وهو سبب قراره في الأعتزال، لكن هيرجع الموضوع مش بمزاجه"

وأشاد هالة صدقي خلال اللقاء بفريق عمل مسلسل أش أش وقالت:" انتصار كانت مفاجأة وكنت بتابع معاها كل يوم لحد ما اتأكدت أنها مضت على الدور، ومي عمر أثبت نفسها بجدار، وعصام السقا وشيماء سيف عاملين أدوار جديدة، وأدور ودينا كمان، والمفاجأة في الأيام اللى جاية هو ماجد المصري".

وحرصت هالة صدقي على الإشادة بـ الفنانة إلهام شاهين و شخصيتها في مسلسل "سيد الناس" وقالت:" إلهام عاملة شخصية جديدة وحلوة وأنا اللى كنت بزن عليها عشان تنزل تشتغل المسلسل، وبقول ليسرا أنتي أخدتي فترة الراحة بتاعتك ولازم ترجعي تشتغلى"

وأشادت ايضاً بالنجوم الشباب وقالت:" لازم ينجحوا ولازم ياخدوا بطولات، وكنت مبسوطة بمشاركتي في مسلسل قهوة المحطة لأنه عمل مهم جدا".

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