شاهيناز: تجربتي مع محمد رمضان تجربة مميزة وأعتز بها كثيرًا

حلّت الفنانة شاهيناز في حلقة مميزة من برنامج "اِسمعني شكرًا" مع الإعلامية سيرا إبراهيم، حيث كشفت خلال اللقاء عن أسرار مسيرتها الفنية وتفاصيل حياتها الشخصية، مؤكدة حرصها على التنوع في أعمالها الفنية مع الحفاظ على الطابع الغنائي المميز الذي عرفها به الجمهور، ويكشف الموجز التفاصيل.

وقالت شاهيناز: «أنا كل فترة بحاول أعمل شغل مختلف، لكن مع الاحتفاظ بالاستايل أو الشكل الغنائي الذي الناس عرفوني به. بحاول أواكب الذوق العام شوية، لأن أي فنان من مصلحته أن يستقطب شريحة جديدة من الجمهور. مش هينفع أفضل عايشة مع جيل معين، لأن الجيل الذي من سني وأكبر مني شوية هو الذي دعمني في البداية، لكني كمان عايزة جيل الشباب يسمعني ويتفاعل معي، وده الذي بيخليني أقدم أفكار وأعمال جديدة تهمهم».



شاهيناز تكشف أسرار انطلاقتها من "ستار ميكر" وتجربتها مع الجمهور

واستعادت شاهيناز ذكرياتها مع انطلاقتها الفنية من خلال برنامج اكتشاف المواهب الشهير «ستار ميكر»، مؤكدة أنها خاضت التجربة بهدف تقييم نفسها واختبار مدى تقبّل الجمهور لصوتها وأدائها.

وقالت: «أنا دخلت مسابقة ستار ميكر وكنت بتمنى أفوز، لكن الموسم الأول كان فيه أصوات قوية جدًا ومطربين شاطرين أوي. أنا دخلت من البداية عشان أقيم نفسي، مش علشان لجنة التحكيم، كنت باصة للجمهور وشايفة إزاي هيتقبلوني، هل هينبسطوا مني ولا لأ، وهل أكمل في المجال ده ولا لا».

وأضافت أنها بدأت مشوارها مع الغناء منذ الطفولة، حيث شاركت في كورال الأطفال بدار الأوبرا وهي في الثامنة من عمرها، موضحة: «أنا من قبل ستار ميكر كنت بغني، بس مش بشكل احترافي، وكل ما المنافسة كانت تزيد كنت بخاف أكتر، لأن كل الناس كانوا متوقعين إن آخر حلقة هكون أنا اللي أفوز، وأنا وقتها مكنتش مصدقة».

تحية خاصة لطارق نور.. دعمه كان نقطة تحول في مسيرتها

وجهت شاهيناز تحية خاصة للإعلامي طارق نور، مشيرة إلى أنه كان من أبرز الأشخاص الذين دعموا مسيرتها منذ بدايتها، وقالت: «تحية خاصة للأستاذ طارق نور، لأنه كان علامة حلوة جدًا في حياتي، وهو الذي بدأ معي على طول في تحضير الألبوم الأول، وكان في ناس من الشركة بيتابعوا معايا الموضوع لحد ما اتعمل الموسم الثاني من ستار ميكر، واللي كسب فيه الفنان إيساف، وكنت أنا ضيفة شرف في الموسم الثاني».

السيناريو الإلهي هو الأفضل.. شاهيناز تكشف كواليس غيابها عن الساحة الفنية

أكدت المطربة شاهيناز أن فترة ابتعادها عن الساحة الفنية لم تكن خسارة كما قد يظن البعض، بل كانت بمثابة «هدنة إلهية» أعادت ترتيب أولوياتها ومنحتها نظرة مختلفة للحياة والفن.

وقالت شاهيناز: «الفترة اللي بعدت فيها دي ظاهر الأمور ممكن تكون تعطيل أو وقت ضاع، لكن من ثقتي في ربنا بشوف إن أفضل سيناريو مكتوب في حياتك هو اللي ربنا كاتبه، حتى لو كان عكس إرادتك».

وأوضحت أنها كانت على يقين أن الغياب لم يكن إلا لحكمة، مضيفة: «قلت لنفسي يمكن لو كنت كملت في الوقت ده كانت حصلت مشكلة كبيرة في حياتي، أو حاجة في شغلي كانت ممكن تقلل من محبة الناس ليا، لكن الحمد لله أنا بشوفها فترة راحة واستعادة طاقة».

وأضافت: «كل مرة بكون فيها في حفلة أو فرح بحس إن الناس مش حاسة بفترة غيابي، وده بيديني طاقة إيجابية كبيرة. الحمد لله قدرت أعمل بصمة، واللي بيحبني فعلاً لسه موجود، وده واضح من تفاعل الناس مع الأغاني الجديدة اللي قدمتها لما رجعت».



تجربة شاهيناز مع محمد رمضان.. ديو استثنائي ونقطة قوة فنية

وتطرقت شاهيناز للحديث عن تجربتها الفنية مع النجم محمد رمضان، ووصفتها بأنها تجربة مميزة وتعتز بها كثيرًا، قائلة: «تجربتي مع محمد رمضان بعتز بيها جدًا، لأني من فانزه، وهو فنان جميل ومجتهد».

وكشفت عن بداية فكرة التعاون بينهما، قائلة: «اتقابلنا من كام سنة في مناسبة تخص أحد الأصدقاء، وبدأنا نتكلم، وكنت أنا اللي اقترحت عليه فكرة الديو. كان لسه بادئ يغني، فقلت له تعال نعمل أغنية سوا، وفعلاً اتحمس وقال: فكرة حلوة».

وتابعت: «مرت سنة أو اتنين، وفضل بينا تواصل كزملاء، لكني محبتش أكرر الطلب عشان مبقاش زنانه، وده يمكن كان غلط مني لأن في مجالنا لازم نتابع. بعد فترة لقيته هو اللي بيكلمني، وفرحت جدًا، لدرجة إني قلت له “ده التليفون نور”».

وأكملت شاهيناز: «قالي عندي أغنية هبعتها لك، قلت له من غير ما أسمعها أنا موافقة. سجلناها فعلًا، وكان المفروض نصورها بس هو انشغل بتصوير جعفر العمدة، ومع ذلك احتمال كبير يكون في عمل تاني يجمعنا قريب، وساعتها هيتصور إن شاء الله».



شاهيناز تكشف تفاصيل حياتها الشخصية وأزمتها الصحية

أكدت الفنانة شاهيناز أنها تفضل الابتعاد عن مشاركة حياتها الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن ذلك قرار اتخذته بعد تجربة طويلة، وقالت: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال ميديا، وبمرور الوقت اكتشفت إن دا فدني أنا، وأحيانًا بقول يمكن في ناس العكس، والجمهور بيكون حابب يعرف الجانب الإنساني أكتر، لكني حسيت إن لا، الفنان مش إنسان عادي، كل حرف بيتقال أو تصريح أو صورة بتتحسب عليه وبتدخل في تاريخه، فمحبتش أخلط حياتي الشخصية بشغلي».

وأضافت: «أنا وأسرتي بنستحمل بعض، خصوصًا وقت الضغط في الشغل، ولو تعبت بيقفوا جنبي جدًا. أنا أم حريصة زيادة عن اللزوم، وده بيخليني أحيانًا بخنقهم شوية لأني بحب أعرف كل كبيرة وصغيرة عنهم، لكن ده من خوفي واهتمامي بيهم».

وتحدثت عن وعكتها الصحية التي تسببت في خسارتها الوزن مؤخرًا، موضحة أن السبب كان مشاكل في الجهاز الهضمي أثرت على نظامها الغذائي بشكل كبير، وقالت: «خسيت بسبب جهازي الهضمي، كان عندي مشاكل خلتني مقدرش آكل طبيعي زي الأول، ولفيت على دكاترة كتير، وكلهم قالولي الحل إن لازم أغير نظام الأكل، وفضلت 7 شهور أكشف وأعمل فحوصات، لحد ما اكتشفت إن في أكلات معينة لازم أمنعها تمامًا، ومكلش قبل النوم بـ3 أو 4 ساعات».

وأشارت شاهيناز إلى أنها استطاعت التكيف مع النظام الصحي الجديد رغم صعوبته، قائلة: «كنت مجبرة ألتزم، بس الحمد لله ارتحت شوية، حتى لو بلخبط ساعات لأني من الناس اللي بتحب الأكل وبتحب تتذوق كل حاجة».

شاهيناز تستعد لمفاجأة غنائية في الشتاء.. مزيج بين الراب والمهرجان والغناء التقليدي

وعن مشاريعها الفنية المقبلة، أوضحت شاهيناز أنها تستعد لإطلاق فيديو كليب جديد سيكون مفاجأة للجمهور، قائلة: «في كليب إن شاء الله هيتذاع قريب، وهيكون مفاجأة لأن فيه تعاون مع فريق غنائي، ومكس ما بين الراب والمهرجان والغناء بتاعي، واللحن جميل جدًا وشكل جديد عليّ».

وأضافت أنها تجهز أيضًا لطرح ألبوم جديد خلال فصل الشتاء، موضحة: «بجهز لألبومي الجديد، وإن شاء الله هيبدأ نزول الأغاني تباعًا من شهر 11، وهيكون كل شهر في أغنية جديدة لحد ما يكتمل الألبوم».



"اللوك البينك" ورسالة شاهيناز للجمهور: الفنان يجب أن يكون ملفتًا وجريئًا

أثارت المطربة شاهيناز مؤخرًا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة لها بالشعر الوردي «البينك»، لتوضح حقيقة هذا اللوك والرسالة التي أرادت إيصالها، مؤكدة أنها تحب التغيير والظهور دائمًا بشكل مختلف يلفت الأنظار.

وقالت شاهيناز: «الصورة بالشعر البينك دي كانت من سيشن ولسه منزلتش كله، وكنت على وشك أقرر إن دا لون الشعر اللي هعتمده الفترة الجاية، لكن حسيته أوفر شوية».

وأضافت أن الهدف من التغيير لم يكن مجرد لفت الانتباه، بل رغبت في تجديد طلتها ومواكبة الموضة بشكل فني، قائلة: «الناس بتنسى نقطة مهمة إن أنا كل فترة بحب أظهر بحاجة جديدة، سواء لبس أو لوك، وده طبيعي جدًا في حياة أي فنان، لأننا دايمًا بنسعى نكون مختلفين».

وتابعت شاهيناز موضحة الجدل الذي أثارته بعض صورها الأخيرة بسبب الإطلالة الجريئة، قائلة: «الفترة اللي فاتت كانت فيه ضجة على البنطلون في الصورة، وناس كتير أخدوا الموضوع بطريقة غلط، وقالوا إزاي تلبسي كده؟ يا جماعة أنا مخترعتش حاجة! في بنات عادية بتلبس كده».

وأكدت: «خدوني قدوة في شغلي وفني، مش في لبسي، لأن الفنان مش بيلبس زي الشخص العادي معظم الوقت، فديني في كل الأوقات لكن متقلدنيش وأنا في حفلة أو فيديو كليب».

وأشارت شاهيناز إلى أن الفنان لابد أن يكون ملفتًا في مظهره، مؤكدة أن الجمال جزء من أدوات النجاح، قائلة: «الفنان لازم يكون شكله حلو وجذاب، لأن دا جزء من الصورة اللي بيقدمها للجمهور».

شاهيناز تكشف عن جذورها الموسيقية وحبها لعمالقة الفن

وقالت شاهيناز: «بحب أسمع أم كلثوم جدًا، هي بالنسبالي التوب، بتعلّمني كل مرة أسمعها. كمان فريد الأطرش من الناس اللي أثرت في حياتي الفنية والشخصية».

وأضافت: «داليدا كمان بحبها جدًا، وكنت وأنا صغيرة بحس إن في تقارب في خامة الصوت بيني وبينها، رغم إنها كانت بتغني بالفرنساوي والإيطالي وأنا مكنتش بفهمهم، بس كنت بحب صوتها وأغانيها جدًا».

وأختتمت عن إعجابها بعدد من نجوم الغناء الحاليين، قائلة: «بحب أصالة لأنها صوتها مختلف ومميز جدًا، وكمان عمرو دياب بالنسبة لي في مكان لوحده، من أول ما بدأنا نسمعه وهو دايمًا سابق بخطوة ومش بيشبه حد».

