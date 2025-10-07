أسماء جلال:لا أتدخل في حياة أحد وأتمنى ألا يتدخل أحد في حياتي

أسماء جلال.. تصريحات صريحة خلال ترويج فيلمها الجديد

أكدت الفنانة أسماء جلال أنها تفضل عدم الحكم على الآخرين أو التدخل في شؤونهم الشخصية، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يحظى الجميع بنفس المساحة من الخصوصية.

وقالت أسماء جلال خلال لقائها ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي: "أنا في حياتي مبحكمش على أي حد، ومبهتمش بحياة أي شخص، وبتمنى ده يحصل معايا ومحدش يتدخل في حياتي، عارفة إن الناس هيفضلوا موجودين في حياتنا سواء قابلين أو رافضين، المهم كل واحد يخليه في حاله"، ويرصد الموجز التفاصيل.

تهنئة لصناع فيلم "فيها إيه يعني؟"

وخلال اللقاء، حرصت أسماء جلال على تهنئة فريق عمل فيلمها الجديد "فيها إيه يعني؟" الذي تستعد لطرحه في دور العرض، مشيدة بالأجواء التي جمعت فريق العمل أثناء التصوير.

قصة حب في أي عمر

يدور الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول فكرة أن الحب يمكن أن يأتي في أي وقت، إذ تدور أحداثه حول محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع ربة منزل، لكن حياتهما تنقلب رأسًا على عقب عندما يلتقيان مجددًا بعد سنوات طويلة.

أبطال الفيلم وطاقم العمل

يشارك في بطولة "فيها إيه يعني؟" كل من:

ماجد الكدواني

غادة عادل

أسماء جلال

مصطفى غريب

ميمي جمال

ريتال عبد العزيز

والعمل من إنتاج شركات: ماجيك بينز (أحمد الجنايني)، وسينرجي بلس (تامر مرسي)، ورشيدي فيلمز، وروزناما، ومن تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

