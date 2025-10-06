جومانا مراد تعود إلى المسرح بـ“سمن على عسل” في موسم الرياض

تستعد الفنانة جومانا مراد لخوض تجربة مسرحية جديدة، بمشاركتها في مسرحية "سمن على عسل" التي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، والمقرر تقديمه خلال شهر فبراير المقبل على مسرح عسلان، ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل.

تفاصيل مسرحية "سمن على عسل"

المسرحية تنتمي إلى الطابع الكوميدي الاجتماعي، وتدور أحداثها حول فتاة تهرب إلى شقة ضابط لتبدأ سلسلة من المواقف الطريفة والمفاجآت التي تجمع بين الضحك والتشويق.

أبطال مسرحية "سمن على عسل"

العمل يشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما السورية، من بينهم معتصم النهار، أيمن رضا، شكران مرتجى، جمال العلي، وهيام مرعشلي، إلى جانب جومانا مراد.

ويتوقع أن تحقق المسرحية نجاحًا واسعًا ضمن موسم الرياض، الذي أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن إدراجها ضمن مجموعة من العروض المسرحية السورية المقرر تقديمها هذا العام.

يشار إلى أن عرض "سمن علي عسل" يمثل تجربة جديدة في نوعها، تجمع بين الكوميديا الراقية والأداء التمثيلي القوي، ما يجعله أحد أبرز الأعمال المنتظرة في موسم الرياض المقبل.

مشاركة جومانا مراد في رمضان 2026

جدير بالذكر أن جومانا مراد سوف تشارك في موسم رمضان المقبل 2026، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "خلايا رمادية"، ويتكون من 15 حلقة، ويعد البطولة المطلقة الأولى لها في رمضان، والمسلسل من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي، وإنتاج الباتروس كامل أبو علي.

