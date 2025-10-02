مصطفى شعبان يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "درش"

يتعاون النجم مصطفى شعبان مع الكاتب محمود حجاج لأول مرة في مشروع فني جديد يحمل اسم "درش"، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2026.

ويراهن الثنائي على تقديم قصة جذابة ومختلفة تنتمي إلى الدراما الشعبية، التي حقق فيها حجاج نجاحات جماهيرية في السنوات الأخيرة، العمل لا يزال في مرحلة الكتابة حاليًا، وسط توقعات بتقديم مفاجآت جديدة تواكب ذوق المشاهد المصري، وفي السطور التالية يرصد موقع “الموجز”تفاصيل العمل.

تفاصيل المسلسل

يتكون مسلسل "درش" من 30 حلقة، ومن المقرر أن تبدأ التحضيرات قريبًا تمهيدًا لمرحلة التصوير، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن إخراج أحمد خالد أمين، الذي تعاون مع مصطفى شعبان العام الماضي في مسلسل "حكيم باشا".

آخر أعمال مصطفى شعبان

يذكر أن مصطفى شعبان قدم في موسم رمضان 2025 مسلسل "حكيم باشا"، الذي شكل أول تجربة له في الدراما الصعيدية، العمل جمع نخبة من الفنانين، منهم سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، يارا قاسم، هايدي رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدي السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي، وآخرون. العمل كان من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

معلومات عن محمود حجاج

سبق لمحمود حجاج تقديم مسلسل "ملف سري" الذي عُرض في رمضان 2022، وشارك في بطولته كل من هاني سلامة، محسن محيي الدين، ماجد المصري، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، إدوارد، مادلين طبر، نضال الشافعي، صبا الرافعي، كارولين عزمي، إيمان سلامة، دنيا عبد العزيز، وإخراج حسن البلاسي.

أحداث مسلسل "ملف سري"

تدور القصة حول المستشار يحيى عز الدين، الذي يجسد دوره هاني سلامة، والذي يمثل نموذجًا للنزاهة والشرف، يواجه المستشار تحديات كبيرة من رجال أعمال فاسدين، ويُهدد أهله وتتوفى خطيبته في ظروف غامضة، لكنه يستمر في كشف الفساد ومحاربته، وسط أحداث مشوقة ومثيرة.

