مغامرة سينمائية جديدة تجمع آسر ياسين وأسماء جلال واستئناف تصوير "إن غاب القط"

استأنف الفنان آسر ياسين والفنانة أسماء جلال تصوير فيلمهما الجديد "إن غاب القط"، الذي يشكل أول تعاون سينمائي يجمع بين النجمين في بطولة مشتركة.

ويأتي فيلم "إن غاب القط" في سياق التوسع الفني لكل من آسر ياسين وأسماء جلال، في عمل يجمع بين الكوميديا والتشويق، ومن المتوقع أن يحقق صدى جماهيري واسع، ويرصد ذلك الموجز فيما يلي:

فيلم إن غاب القط

أول بطولة مشتركة بين آسر ياسين وأسماء جلال

يمثل فيلم "إن غاب القط" أول تجربة سينمائية يتصدر فيها آسر ياسين وأسماء جلال البطولة معًا، وهو ما يثير حماس الجمهور والنقاد، نظرًا للتناغم المتوقع بين الثنائي. الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية التشويقية، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها السينمائية الطويلة.

آسر ياسين

أسماء جلال

صناع فيلم إن غاب القط

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب آسر ياسين وأسماء جلال، عدد من الأسماء المتميزة، من بينهم: محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، وانتصار، ما يعزز من ثقل العمل الفني ويمنحه طابعًا جماهيريًا واسعًا، الفيلم من إنتاج شركة Kay Oh Pictures، والتي تسعى لتقديم محتوى مختلف يواكب تطور السينما المصرية.

آسر ياسين يتألق في “قلبي ومفتاحه”

بالتوازي مع انشغاله السينمائي، يواصل آسر ياسين تحقيق النجاح الدرامي، حيث كان آخر أعماله هو مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي شارك به في موسم رمضان الأخير.

المسلسل يدور في إطار اجتماعي مشوق، ويتناول قضايا إنسانية معقدة، من خلال قصة تجمع بين الدراما والرومانسية والتشويق.

ضم مسلسل "قلبي ومفتاحه" نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم مي عز الدين، محمد دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، عايدة رياض، وآخرون. وقد أخرج العمل تامر محسن، المعروف بحرفيته العالية، وشاركه في كتابة السيناريو مها الوزير.

مسلسل قلبي ومفتاحه

كما شارك في العمل مجموعة من الفنيين المتميزين مثل مدير التصوير هيثم حسني، ومهندس الصوت محمد حسن، ومنتج فني أحمد علي الشهبة، وستايلست إيناس عبد الله، وكان من إنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

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