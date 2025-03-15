مسلسل أشغال شقة جداً الحلقة الأخيرة.. القبض على حمدي وصديقه عربي

تصاعدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل أشغال شقة جداً بطولة أسماء جلال وهشام ماجد، العمل المكون من 15 حلقة، حيث تصدرت حلقاته على مواقع التواصل الاجتماعي طوال فترة عرضه.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل أشغال شقة جداً.

مسلسل أشغال شقة جداً

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل أشغال شقة جداً



شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل أشغال شقة جداً، أحداثًا مشوقة، حيث قررت ياسمين، التي تؤدي دورها الفنانة أسماء جلال، الابتعاد عن التمثيل نهائيًا بعد سلسلة من المعاناة، خاصة مع تعذيب زوجها حمدي، الذي يجسد شخصيته هشام ماجد، والمخرج فادي، الذي يؤدي دوره أحمد عبد الوهاب.

ومن بين المشاهد الصادمة، محاولة شخصية رحاب الجمل إنهاء حياتها بعدما طالبها كل من حمدي وياسمين بمغادرة المنزل.

وعندما دخلوا غرفتها بعد أن تركتهم، وجدوها تحاول التخلص من حياتها باستخدام ملاءة السرير، مما أشعل الأحداث ورفع وتيرة التوتر في الحلقة الأخيرة.

وفي تطور درامي آخر، حاول حمدي السفر، لكن والدته تدخلت وأبلغت السلطات عنه، مدعية أنه ملحد، ورغم محاولاته إنقاذ الموقف، إلا أن صديقه عربي، الذي يؤدي دوره مصطفى غريب، قام بالإبلاغ عنه للشرطة، متهمًا إياه بتخريب "خازوق كليبر"، لينتهي الأمر بالقبض عليهما معًا.

مسلسل أشغال شقة جداً

قائمة أبطال مسلسل أشغال شقة جداً

يضم مسلسل أشغال شقة جداً، نخبة من النجوم، أبرزهم: هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، وسلوى محمد علي، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، منهم: إسلام مبارك، فدوى عابد، آية سماحة، وغيرهم، مما يضيف مزيدًا من التنوع والإثارة إلى الأحداث.

نجاح كبير ومطالبات بموسم جديد

حقق مسلسل مسلسل أشغال شقة جداً، نجاحًا لافتًا في موسم رمضان 2025، حيث تم طرحه خلال النصف الأول من الشهر الكريم، وجاء في 15 حلقة مثل الموسم السابق.

واستطاع العمل أن يحجز مكانه بين المسلسلات الأكثر مشاهدة، مستفيدًا من نجاح موسمه الأول الذي عُرض في رمضان الماضي، والذي تميز بمزيج من الإثارة والتشويق مع لمسات كوميدية جذابة.

أحداث مسلسل أشغال شقة جداً

تدور أحداث مسلسل أشغال شقة جداً حول الزوجين حمدي وياسمين، اللذين يواجهان العديد من التحديات اليومية، سواء بسبب ضغوط الحياة أو تدخلات الأهل التي تزيد من توتر علاقتهما.

كما تسعى ياسمين طوال الحلقات للعثور على مساعدة منزلية، لكن كل من تأتي للعمل لديها تتسبب في مواقف غريبة، مما يضيف عنصرًا من الكوميديا وسط الأحداث المشوقة.

ويطالب الجمهور بطرح موسم جديد من العمل، خاصة بعد أن أصبح جزءًا من العروض الرمضانية التي يترقبها المشاهدون كل عام.

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