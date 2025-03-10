مسلسل أشغال شقة ومخرج العمل يكشف كواليسه

كشف المخرج والمؤلف خالد دياب عن كواليس اختيار الطفل صابر عكاشة في مسلسل أشغال شقة جدا، وقال في اتصال خاتفي مع محمد طارق أضا في برنامج كأس إنرجي للدراما على راديو إنرجي: "ان الطفل صابر عكاشة نال إعجابه بسبب أدائه الطبيعي وهو طفل لذيذ جدا ولديه قبول كبير وأتنبأ له بمستقبل كبير"، وأكمل: "كنا نتعامل معه على إنه رجل كبير وليس طفل صغير"، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

وتابع: "إنه سعيد من ردة فعل الجمهور على المسلسل، ومصطفي غريب شخص مجتهد بشكل كبير ولديه اقتراحات عديدة وكافة هذه الاقتراحات كانت جيدة وقمنا باستغلالها بشكل جيد خلال الاحداث".

وقال دياب:"حاولنا أن نراعي الاستمرار على توليفة الجزء الأول بجانب مهارة وشطارة النجوم المشاركين".





وعن حديث شقيقه محمد دياب بشأن رفض بعض المنتجبن المسلسل في البداية: "الحمد لله ربنا وقف الجميع وعمل حالة من النجاح".

وختم حديثه، بأن الحديث عن جزء جديد من أشغال شقة حديث سابق لأوانة ويتوقف الأمر على طبيعة الأحداث التي قد تقع في المسلسل.

‎وفي الموسم التاسع يواصل أحمد طارق أضا تقديم برنامجه "كأس إنرجي للدراما" الذي يناقش ويسلط الضوء على دراما رمضان، و تم استحداث مسابقات في كأس إنرجي وهي «أفضل مسلسل 30 حلقة»، «أفضل مسلسل 15 حلقة النصف الأول وتقييم لحلقات النصف الثاني منفصل»، إلى جانب «أفضل مسلسل غير ناطق باللهجة المصرية»، وتم استحداث مسابقة المسلسلات غير المصرية وضمها للاستفتاء،الذي يختار فيه الجمهور نجومهم وأعمالهم المفضلة طوال الموسم.

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