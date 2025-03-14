موعد عرض مسلسل أشغال شقة جدا الحلقة الأخيرة وتفاصيل مثيرة في الأحداث

موعد عرض مسلسل أشغال شقة جدا الحلقة الأخيرة .. أسدل الستار على مسلسل أشغال شقة جداً، الذي حظي بمتابعة واسعة خلال الفترة الماضية، حيث تم عرض الحلقة الأخيرة يوم الجمعة 14 مارس 2025، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة على قناة MBC مصر.

موعد عرض مسلسل أشغال شقة جدا الحلقة الأخيرة

وقد تفاعل الجمهور مع الأحداث النهائية لمسلسل أشغال شقة جداً، التي حملت العديد من المفاجآت والتطورات الدرامية غير المتوقعة ورصدها موقع الموجز.

موعد عرض مسلسل أشغال شقة جدا الحلقة الأخيرة

منصة "شاهد" تتيح الحلقة الأخيرة من مسلسل أشغال شقة جداً فور عرضها



لم يقتصر عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل أشغال شقة جداً على الشاشة التلفزيونية، بل توفرت أيضًا عبر منصة "شاهد"، مما أتاح للمشاهدين فرصة متابعتها في أي وقت ومنذ رفعها على المنصة، شهدت الحلقة تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي أشاد بأداء الأبطال والحبكة الدرامية المتميزة.

أبطال مسلسل أشغال شقة جداً ورسالة المخرج للجمهور



مسلسل أشغال شقة جداً من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، محمد عبد العظيم، وأحمد عبد الوهاب، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

وعقب عرض الحلقة الأخيرة، وجه المخرج خالد دياب رسالة شكر للجمهور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قائلًا: "يارب نكون قدرنا نخليكو تبتسموا".

موعد عرض مسلسل أشغال شقة جدا الحلقة الأخيرة

مواعيد إعادة الحلقة الأخيرة لمسلسل أشغال شقة جداً على MBC مصر



لمن فاتته الحلقة الأخيرة من مسلسل أشغال شقة جداً، يمكن مشاهدتها عبر الإعادة على قناة MBC مصر 2 في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، وعلى MBC مصر دراما في الساعة 1:00 ظهرًا و8:00 مساءً.

كما يمكن متابعة المسلسل كاملًا على منصة "شاهد" للاستمتاع بجميع الأحداث الدرامية.

نجاح جماهيري لمسلسل أشغال شقة جداً



مع انتهاء عرض مسلسل أشغال شقة جداً، ترك العمل بصمة مميزة في دراما رمضان 2025، حيث حقق نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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