جميع أحداث مسلسل أشغال شقة جداً الحلقة 14.. رحاب تبكي وتخدع ابنها بالزهايمر

تصاعدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل أشغال شقة جداً، ولازالت رحلة البحث عن خادمة ومعاناة أسماء جلال وزوجها هشام جلال ضمن أحداث العمل المكون من 15 حلقة.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل أشغال شقة جداً.

مسلسل أشغال شقة جداً

أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل أشغال شقة جداً

شهدت الحلقة من مسلسل أشغال شقة جداً، ظهور الفنانة رحاب الجمل بدور خادمة في منزل الدكتور حمدي (هشام ماجد) ومدام ياسمين (أسماء جلال)، وهي خادمة تعاني من الحزن المستمر وتبكي ليلًا ونهارًا، مما أضفى بعدًا دراميًا على الأحداث الكوميدية في المسلسل.

في محاولة يائسة لإبقاء ابنها بجوارها، قررت مدام درية (شيرين) أن تتظاهر بالإصابة بمرض ألزهايمر والذهان والخرف، على أمل أن يتراجع نجلها الدكتور حمدي عن قراره بالسفر إلى جزر المالديف، حيث ينتظره عرض عمل مغرٍ.

لجأت درية إلى الكذب، مدعية أنها مريضة ولا تستطيع البقاء وحدها، وهو ما وضع ابنها في موقف صعب بين طموحه وواجبه العائلي.



أحداث سابقة من مسلسل أشغال شقة جداً

شهدت الحلقتان الـ11 والـ12 ظهور الفنانة نسرين أمين كضيفة شرف، حيث جسدت دور خادمة جديدة في منزل الدكتور حمدي. استطاعت إقناع ياسمين بضرورة زيارة طبيب تجميل لإجراء بعض التعديلات على ملامحها، إلا أن النتيجة كانت كارثية، حيث تسبب الطبيب، الذي جسد دوره الفنان ياسر الطوبجي، في تشويه وجهها تمامًا، الأمر دفع ياسمين إلى ارتداء النقاب خشية مواجهة حماتها بعد الحادثة الصادمة.

في تطور آخر، اكتشف حمدي أن سرقة سيارات الطب الشرعي لم تكن مجرد حادثة عادية، بل كانت جزءًا من عملية تهريب مخدرات، مما يفتح بابًا لأحداث أكثر إثارة في الحلقات القادمة.

مسلسل أشغال شقة جداً

أحداث مسلسل أشغال شقة جداً

تدور أحداث مسلسل أشغال شقة جداً حول حمدي وياسمين، اللذين أصبحا والدين لأربعة أطفال، لكن حياتهما تستمر في حالة من عدم الاستقرار، خاصة مع المشاكل المهنية التي يواجهها حمدي، وقرار ياسمين بالعودة إلى العمل، إلى جانب المعاناة المستمرة في العثور على مدبرة منزل مناسبة.

وقد حظي العمل بتفاعل جماهيري كبير، حيث تصدرت حلقاته قوائم المشاهدة منذ بداية الموسم الرمضاني الجاري.

قائمة أبطال مسلسل أشغال شقة جداً

يضم مسلسل أشغال شقة جداً، نخبة من النجوم، أبرزهم: هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، وسلوى محمد علي، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، منهم: إسلام مبارك، فدوى عابد، آية سماحة، وغيرهم، مما يضيف مزيدًا من التنوع والإثارة إلى الأحداث.

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