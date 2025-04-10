آسر ياسين: "شخصيتي في مسلسل قلبي ومفتاحه موجودة بين المصريين وتشبهني في حاجات كتير"

تحدث الفنان آسر ياسين عن شخصيته في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، قائلاً إن شخصية "محمد عزت" تمثل نموذجًا موجودًا بشكل كبير في المجتمع المصري، لكنها لم تحظَ بالتركيز الكافي في الدراما المصرية، كما كانت الحال في الأعمال الدرامية القديمة مثل مسلسل "الراية البيضا".

تصريحات آسر ياسين



ويرصد موقع الموجز أبرز تصريحاته، كما تحدث في تصريحاته خلال مشاركته في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، الذي يعرض على قناة "CBC" وتقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني وهبة الأباصيري، عن كواليس تعاونه مع المخرج تامر محسن والفنانة مي عز الدين، مؤكداً على أن التعاون بينهما كان تجربة مميزة بالنسبة له، وأن مي عز الدين فنانة موهوبة للغاية، وأنه وافق على العمل بمجرد أن أبلغه المخرج تامر محسن بتفاصيل المسلسل، وأكد أنه كان سعيدًا جدًا بتجربة التعاون مع تامر محسن، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها معه.

آسر ياسين يكشف عن الشبه بينها وبين محمد عزت

وأوضح آسر ياسين أنه يتشابه مع شخصية "محمد عزت"، في التربية والمبادئ والقيم الأخلاقية، معلقاً: "كل شخصية بتخد حاجة مني زي طه في تراب الماس وزي محمد عزت في قلبي ومفتاحه، ولكن لا يوجد شخصية تشبهني بشكل كامل".



آسر ياسين



وتمنى آسر ياسين أن تكون شخصية "محمد عزت" التي قدمها في مسلسل قلبي ومفتاحه قد أثرت بشكل إيجابي في المشاهدين، موضحًا أن ذلك يُسعده كثيرًا، خاصةً إذا كانت الرسالة التي تحملها الشخصية قد وصلت إلى الجمهور وتفاعل معها.

آسر ياسين يكشف كواليس تعاونه مع دياب

وفيما يخص تعاونه مع الفنان دياب، أكد آسر ياسين أنه يحب عمله ويقدره كثيرًا، مضيفاً:"دياب بحبه وبحب شغله وكنت بتفرج عليه، وأول مشهد بينا كان خناقة ودا كان مشهد يوضح مسار العلاقة على مدار المسلسل، وطبعا مشهد العشاء كان من أهم المشاهد كتابة وإخراج وتمثيل والمونتاج أيضاً".

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