أسما شريف منير: الزواج يعف المرأة المطلقة..وناس قالت لي الشرب مش حرام

ظهرت الاعلامية أسما شريف منير للتحدث عن خطوة الحجاب التي حدثت مؤخراً، ووجهت رسالة لكل الفتيات، كما ردت علي بعض الانتقادات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، ويرصد موقع الموجز أبرز تصريحاتها.

تصريحات أسما شريف منير



قالت أسما شريف منير خلال تصريحات إعلامية لها مع الاعلامية يمنى بدراوي: "الخطوة دي عملتها زمان وأنا عندي 14 سنة، وقتها والدي قال لي متأكدة قولتها مستحيل اقلعه تاني، ولكن شعرت بعد ذلك بعكس ذلك، ولكن ضغط الحياة أثر عليا وقلعت الحجاب، ومن وقتها أريد أن أخذ تلك الخطوة ولكن بشكل صحيح، ثم دخلت السوشيال ميديا واتعرفت ثم قدمت برنامج مع والدي واتعرفت أكتر فكل مدة أصبح الأمر اكثر تعقيداً".



تحدثت أسما عن فترة شعورها بالاكتئاب قائلة،" قابلت ناس في حياتي قالت لي الشرب مش حرام، أنا جربت تلك الحياة وسافرت وسهرت وعملت أشياء كثيرة ولم ارتاح يوماً، كنت أبكي كل ليلة قبل النوم".



وبشأن إثارة الجدل مؤخراً عن تصريحاتها الأخيرة بشأن المرأة المطلقة قالت: "الزواج يعف السيدة المطلقة، وهي بالفعل عبارة عن هرمونات وتتعرض للاغراءات وهناك أشخاص شريرة تستغل احتياج المطلقة، وتكون صيدة أكثر من ناس أخرى، والناس اخذت ذلك الحديث بشكل غير الذي اقصده، فانا اتحدث عن الونس والطبطة، السيدة بطبيعتها كلما تكبر تزهد أشياء كثيرة في الدنيا".

وعن علاقتها بوالدها شريف منير قالت، يعتبرني والدته وصاحبته أحياناً، أنا اكبر واحدة بين أخواتي، بحترمه جداً وبخاف منه جداً".

ومن اللحظات التي عاشت فيها الألم قالت: “وفاة أمي كانت بسبب إصابتها بسرطان القولون، وكانت مريضة بشكل كبير، وبسبب مرضها دعيت من الله سبحانه وتعالي أن يرحمها ويريحها، وبالفعل توفت تاني يوم، لدرجة أنني شعرت أني السبب في وفاتها دعائي”.

وتحدثت عن موقف حلق شعرها كاملاً معلقة: " الموقف عكس على ماظهر للجمهور، أنا كنت ذاهبة من أجل وضع (اكستنشن) وعندما وصلت وجدت شخص هناك حلق شعره كاملا وقالي لي راحة كبيرة، وقتها خدت القرار وسألت ابنتي لارا، وحلقته أمام الكاميرا وشعرت براحة كبيرة جدا بعد ذلك".

كما تطرقت لفترة مرضها قائلة: "اتصنفت إني عندي مرض adhd منذ سنة ونصف تقريبا، والأمر تغير تماماً بعدما تم تشخصي، وزاد الامر خاصة أنني عندي مشكلة التعلق المرضي، بخاف الناس تمشي من حياتي".

وعن أسعد لحظات حياتها قالت: "يوم ولادة لارا ابنتي وخروجها من بطني شعرت باحساس حب كبير وامتنان، وأيضا يوم رضاعة ابنتي، فأنا احب الرضاعة الطبيعية جدا، بيكون هناك تواصل لا يشدق بينك وبين طفلك".

