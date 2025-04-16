محمد شاهين يوجه رسالة لـ أسماء جلال: بحبك والأخيرة تعليق وأنا أوي

رسالة مفاجئة من محمد شاهين لـ أسماء جلال..أثار الفنان محمد شاهين حالة من الجدل والتفاعل الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر رسالة عاطفية موجهة للفنانة أسماء جلال، من خلال خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بمنصة إنستجرام ، ويرصد الموجز التفاصيل.

وكتب شاهين في الرسالة:

"بحبك يا أسماء يا جلال، يا أشطر وأحلى وأجمل أسماء جلال"، وهو ما دفع المتابعين للتساؤل حول طبيعة العلاقة التي تجمع بين النجمين.

رد أسماء جلال على رسالة محمد شاهين

لم تتأخر أسماء جلال في الرد، إذ نشرت عبر خاصية "ستوري" أيضًا تعليقًا مختصرًا ولكنه لافت، حيث كتبت:

"وأنا قوي قوي"، وهو ما زاد من حدة التفاعل بين جمهور كل منهما، وفتح باب التكهنات حول وجود علاقة عاطفية تجمع بينهما.

أعمال مشتركة جمعت محمد شاهين وأسماء جلال

يأتي هذا التفاعل العلني بعد ظهور متكرر للنجمين معًا في مناسبات فنية واجتماعية، إلى جانب مشاركتهما في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها:

فيلم "وش في وش"

مسلسل "الهرشة السابعة"

وعدد من الأعمال الفنية الأخرى



شائعات ارتباط أسماء جلال المتكررة

كثيرًا ما تطارد شائعات الارتباط الفنانة أسماء جلال، وكان من أبرزها الشائعة التي انتشرت بعد ظهورها في مقطع فيديو مع الفنان الشاب أحمد بحر الشهير باسم "كزبرة"، حيث قال في الفيديو:

"أنا بنصح كل شاب يشتغل ويجتهد ويتعب لحد ما يصحي يلاقي نفسه مراته أسماء جلال... المعجزات بتحصل"

كما علق مازحًا: "أنا اتجوزت أسماء جلال مفيش مبروك"

لاحقًا، تبيّن أن الفيديو كان ضمن حملة دعائية لإحدى شركات الاتصالات، وتشارك فيها أسماء لأول مرة كموديل إعلانات، إلى جانب كل من كزبرة، أمير عيد، وتميم يونس.

وقدمت أسماء فقرة غنائية، وتصدرت صورها مواقع التواصل، وسط إشادات واسعة بإطلالتها المميزة.

حقيقة ارتباط أسماء جلال برجل أعمال شهير

أثناء حلولها ضيفة في برنامج "معكم" مع منى الشاذلي، نفت أسماء جلال ما تم تداوله حول ارتباطها برجل أعمال شهير وأكدت:

"لا أعيش قصة حب حاليًا، وكل ما يتم تداوله غير صحيح تمامًا"

كما أضافت بدهشة: "أنا مش عارفة الناس جابت الكلام ده منين"

عشق أسماء جلال لوائل جسار

كشفت أسماء جلال في أحد اللقاءات التلفزيونية عن حبها الكبير للمطرب اللبناني وائل جسار، مشيرة إلى أنها كانت تحتفظ بصوره في غرفتها منذ الطفولة، وتابعت:

"كنت أحضر جميع حفلاته وأنا مرتدية أفضل فستان عندي، وكنت أضع صوره فوق السرير وداخل الدولاب"

أول لقاء بين أسماء جلال ووائل جسار

تحدثت أسماء عن أول لقاء جمعها بالمطرب وائل جسار، وقالت:

"في أول مرة قابلته كنت عايزة أتصور معاه وقلت له: أنت عارف إن احنا هنتجوز؟، ورد عليا: لا والله؟ دي أول مرة أحكي القصة دي"

وأضافت: "هو كراش عمري"

أسماء جلال وويجز.. صداقة أم أكثر؟

شائعات الارتباط طالت أيضًا أسماء جلال ومغني الراب المصري ويجز، بسبب ظهورها في عدة فيديوهات وهي تغني أغانيه.

لتقوم لاحقًا بنشر صورة تجمعها به عبر إنستجرام وعلّقت عليها:

"عيد ميلاد سعيد يا أخي، ابق متواضعًا ولطيفًا، وأفضل صديق يطلبه أي شخص"

أسماء جلال تنفي علاقتها بأمير المصري وتكشف مواصفات شريك حياتها

خلال حضورها عرض فيلم "وش في وش"، نفت أسماء جلال وجود علاقة بينها وبين الفنان أمير المصري.

وقالت:

"مواصفات فتى أحلامي: رجل متفهّم، داعم، متواضع، ناجح، شغوف، ويهتم بالاستماع لي"

وتابعت:

"مفيش أي علاقة دلوقتي، ولو حصل حاجة هشارك جمهوري بيها"

أمير المصري يعلّق على الشائعات

في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي رامي رضوان عبر برنامج "مساء DMC"، صرّح أمير المصري:

"مفيش حاجة، دا كلام سوشيال ميديا"

وأضاف:

"لسه ملقتش شريكة حياتي، وبرجّح العقل في العلاقات لأنه بيحافظ على الحب والاحترام".

اقرأ أيضًا:

مغامرة سينمائية جديدة تجمع آسر ياسين وأسماء جلال واستئناف تصوير "إن غاب القط"



بين الفن والموضة.. كيف أصبحت أسماء جلال أيقونة للشباب؟

