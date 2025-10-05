في ذكرى ميلادها.. أبرز المعلومات والمحطات في حياة سامية شكري

تُعد الفنانة سامية شكري واحدة من أبرز وجوه السينما المصرية في السبعينات، فقد اشتهرت بأدوارها المميزة التي تركت أثرًا خاصًا لدى الجمهور، رغم أنها غالبًا كانت تؤدي أدوارًا ثانوية، من أبرزها مشاركتها في فيلم "صغيرة على الحب"، ويرصد موقع الموجز أبرز المعلومات عنها.

معلومات عن سامية شكري

ولدت سامية شكري في القاهرة عام 1945، وأظهرت منذ طفولتها شغفًا بالتمثيل، حيث كانت تقضي أوقاتًا طويلة مع شقيقتها الفنانة ناهد يسري في تقليد نجوم الزمن الجميل أمام والديهما، وهو ما ساعدها على صقل موهبتها الفنية منذ الصغر.

إلى جانب التمثيل، كانت سامية تتمتع بموهبة الكتابة، وبدأت مسيرتها العملية بنشر قصص أفلام وروايات متسلسلة في مجلات لبنانية، وحظيت أعمالها بتقدير كبير من القراء والنقاد.

أعمال سامية شكري

وفي عام 1964، بدأت سامية خطواتها الأولى في عالم السينما بأدوار صغيرة، وشاركت في عدد من الأفلام المهمة مثل: "الخائنة"، "العبيط"، "صغيرة على الحب"، "غراميات مجنون"، "شاطئ المرح"، "ملوك الشر"، "التلميذة والأستاذ"، "حسناء المطار"، "مغامرة شباب"، "عدو المرأة"، "حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حكاية 3 بنات".

رغم إتقانها لأدوارها وجمالها اللافت، لم تحظ سامية بشهرة شقيقتها ناهد يسري، التي تألقت في أفلام جريئة مثل "سيدة الأقمار السوداء"، الأمر الذي ألقى بظل كبير على مسيرة سامية، خاصة خلال ذروة نشاطها الفني في السبعينات.

مواقف صعبة مرت بها سامية شكري

ومن أكثر المواقف الصعبة التي مرت بها سامية، حادث شقيقتها ناهد يسري في منتصف السبعينات، حيث كانت ناهد في طريقها لحضور عشاء ضخم بحضور خطيبها حسين الجباس وعدد من الشخصيات المعروفة، حين وقع الحادث على كوبري الجامعة.

روت سامية تفاصيل الواقعة: "سمعت صوت الخادمة تقول: الحق يا ست سامية.. الست ناهد عملت حادثة"، وكان محمد توفيق يقود سيارته خلف حسين الجباس الذي حاول تفادي سيارة النقل القادمة من الاتجاه المضاد، ليحدث الاصطدام، أصيب الجميع وتوقفت الحركة، ونقلت ناهد إلى مستشفى الدقي ثم إلى مستشفى أم المصريين بعد أن كانت حالتها حرجة جدًا، حيث دخلت غرفة العمليات في حالة غيبوبة ارتجاجية مع كسور وجروح متعددة.

وتابعت سامية: "كنت فاكرة إنها راحت، بجد كنت بأمزق شعري ودموعي مش بتوقف، بس فجأة رجعت النبضات وصوت الأجهزة.. الحمد لله عدت الساعة السابعة بدون أي خسارة، وناهد خرجت بعد 48 ساعة بصحة جيدة".

رغم كل هذه المصاعب، لم تتخل سامية عن الفن، واستمرت في تقديم أعمال مميزة أظهرت براعتها في الأدوار المتنوعة، ونجحت في ترك بصمة خاصة رغم أن الأضواء غالبًا ما كانت تتجه لشقيقتها ناهد يسري.

