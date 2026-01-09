حقيقة رفع أسعار السجائر في مصر خلال هذه الفترة.. الشعبة توضح التفاصيل

يتابع ملايين المواطنين تطورات أسعار السجائر في الأسواق المصرية، خاصة بعد تداول أنباء عن وقف بعض التجار البيع ووجود زيادات غير معلنة، وفي هذا السياق، خرجت شعبة الدخان باتحاد الصناعات لتوضيح حقيقة ما يجري، وحسم الجدل حول أسعار السجائر وتوافرها في الأسواق، ويرصد الموجز التفاصيل.

شعبة الدخان: لا زيادات رسمية في أسعار السجائر

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أنه لا توجد أي قرارات رسمية برفع أسعار السجائر خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن كل ما يتردد عن زيادات سعرية لا يستند إلى قرارات حكومية أو ضريبية جديدة.

وأوضح إمبابي أن أسعار السجائر لا يمكن تعديلها إلا بقرار قانوني مرتبط بفرض ضريبة جديدة، وهو ما لم يحدث، رغم تعديل الشرائح الضريبية في نوفمبر الماضي دون أن يترتب عليه أي رفع للأسعار من جانب الشركات المنتجة.

مقترح «الباركود» لضبط السوق ومنع التلاعب

وأشار رئيس شعبة الدخان إلى أن الشعبة، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، تقدمت بمقترح لتطبيق نظام الباركود على كل علبة سجائر، يتيح للمستهلك مسح الرمز عبر الهاتف المحمول لمعرفة السعر الرسمي وتاريخ الإنتاج وكافة بيانات المنتج، في خطوة تستهدف مواجهة أي تلاعب وضمان الشفافية داخل السوق.

سبب توقف البيع المؤقت لدى بعض التجار

وأوضح إمبابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة MBC مصر، أن نهاية السنة المالية تشهد عمليات جرد داخل الشركات، ما أدى إلى توقف بعض الشركات عن البيع خلال يومي 30 و31 ديسمبر، مؤكدًا أن هذا التوقف لم يؤثر على توافر السجائر بالسوق.

وأضاف أن استمرار بيع سجائر «كليوباترا» بالسعر الرسمي داخل المحطات الوطنية دليل واضح على عدم وجود أي نقص أو زيادات سعرية.

المحطات الوطنية مؤشر حقيقي للأسعار

وشدد رئيس شعبة الدخان على أن المحطات الوطنية تمثل المؤشر الأهم لأسعار السجائر الرسمية، مؤكدًا أن علبة كليوباترا تُباع بسعر 44 جنيهًا دون أي زيادة، ويمكن للمواطن التأكد بنفسه من خلال الشراء المباشر.

استغلال مؤقت من بعض التجار

وأشار إمبابي إلى أن بعض التجار استغلوا بداية العام الجديد وتوقف التوزيع المؤقت لتبرير رفع الأسعار بدعوى زيادة المخزون أو الحفاظ على رأس المال، مؤكدًا أن هذه الممارسات فردية ولا تعكس قرارات رسمية.

أسعار السجائر المحلية اليوم في الأسواق

شهدت أسعار السجائر المحلية استقرارًا ملحوظًا، وجاءت كالتالي:

كليوباترا كينج سايز: 44 جنيهًا

كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيهًا

كليوباترا بوكس: 44 جنيهًا

كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيهًا

كليوباترا سوبر: 44 جنيهًا

بوسطن – بلومنت – مونديال (أحمر/أصفر/سيلفر): 44 جنيهًا

مونديال سويتش منتول وبلو بيري: 44 جنيهًا

أسعار السجائر الأجنبية اليوم

أما السجائر الأجنبية، فجاءت أسعارها على النحو التالي:

ميريت: 105 جنيهات

مارلبورو: 97 جنيهًا

مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا

إل آند إم: 76 جنيهًا

دافيدوف (كلاسيك – جولد – وايت – سليمز): 97 جنيهًا

أسعار سجائر «تايم» في السوق المصري

وسجلت سجائر تايم بأنواعها المختلفة أسعارًا متوسطة، حيث بلغ سعر:

تايم أحمر – أزرق – سيلفر

تايم شيفت أحمر – أزرق

نحو 53 جنيهًا للعلبة الواحدة، مع إقبال ملحوظ من المستهلكين الباحثين عن التوازن بين السعر والجودة.

استقرار السوق ومطالب بتكثيف الرقابة

وأكد عدد من التجار والمواطنين أن أسعار السجائر تشهد استقرارًا نسبيًا حاليًا، ما انعكس على حركة البيع داخل المحافظات، مطالبين بضرورة استمرار الرقابة على الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار.

رسالة للمستهلكين

واختتمت شعبة الدخان تصريحاتها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالأسعار الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع الإبلاغ عن أي مخالفات، حمايةً لحقوق المستهلك وضمانًا لاستقرار سوق السجائر في مصر.